Beerdigung : Bestatter wettern gegen die Stadt

Friedhofsgebühren Bei den Friedhofsgebühren gibt es deutliche Unterschiede im Bereich Neumünster. Für eine Erdbestattung im Reihengrab werden auf den kirchlichen Friedhöfen Neumünsters 2.258 Euro, in Boostedt (kommunal) 2294 Euro, in Bordesholm (kirchlich) 1696 Euro und in Wasbek (kommunal) 5128 Euro fällig. Für eine anonyme Feuerbestattung werden in Neumünster 1286 Euro, in Boostedt 696 Euro, in Bordesholm 1194 Euro und in Wasbek 2136 Euro fällig.