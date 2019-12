Bornhöved : Berührendes Konzert in St. Jacobi

Sänger und Musiker überzeugten beim Weihnachtskonzert.

von Susanne Otto

10. Dezember 2019, 15:59 Uhr

Über 220 Menschen sangen gemeinsam „Macht hoch die Tür“ und da stellte sich bei etlichen Personen des Adventskonzertes in der Vicelin-Kirche St. Jacobi zu Bornhöved bereits Gänsehaut-Feeling ein. So mancher Besucher verdrückte eine Freudenträne beim

Erschallen der lieblichen Stimmen der zwölf Kinder des „Happy Kinderchores“. Das Trompeten-Solo von Jonna Burmeister (13) – sie spielt das Instrument erst seit vier Monaten – sowie das vom Vocal-Ensemble Bosau vorgetragene „Dona nobis pacem“ entfachten Beifallsstürme im Gotteshaus.

„Die Arbeit und die Proben mit den Chören haben drei Monate Zeit in Anspruch genommen“, sagte Soonyoun Yoo. Die Bornhöveder Kantorin hatte die musikalische Leitung und ein anspruchsvolles Programm zusammengestellt. In dem aus rund 50 Personen bestehendem Projektchor engagieren sich Mitglieder des Kirchenchores und des Männergesangvereins aus Bornhöved und des Bosauer Kirchenchors. Das Lübecker Kammerorchester war ebenso vertreten wie der Posaunenchor und der Happy Kinderchor aus Bornhöved. Am Klavier begleitete Sergej Tcherepanov.

Voll des Lobes äußerte sich Jochen Hildebrand. „Es ist ein Geben und Nehmen“, meinte der stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderates.