Wenn weg, dann weg : Benachteiligte Kinder in Neumünster bekommen Einkaufsgutscheine

Die Aktion mit dem Einfelder Edeka-Markt soll Kinder in sozial schwachen Familien unterstützen.

von Gabriele Vaquette

15. Dezember 2019, 14:53 Uhr

Die Einfelder Initiative der Kirchengemeinde „Eika“ (Einfeld für Kinder aktiv) und die Edeka-Filiale in Einfeld von Gerd Grümmer unterstützen wie schon in den vergangenen Jahren Kinder aus sozial schwachen Familien mit 30 Lebensmittelgutscheinen über jeweils 50 Euro. Edeka-Filialleiter Wolfgang Kröger und die Eika-Mitarbeiterin Steffi Siebken organisierten diese Aktion.

Interessierte Familien können die Gutscheine bei Manfred Mierau unter Tel. 529 723 oder per Mail (manfredmierau@gmx.de) formlos beantragen. Die Vergabe der Gutscheine über ist an folgende Kriterien gebunden: Es muss mindestens ein Kind in der Familie sein. Die Familie bekommt staatliche Zuschüsse, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Alkoholische Getränke und Tabakwaren sind vom Kauf ausgeschlossen.

Wenn die 30 Weihnachtsgutscheine vergeben sind, wird das auf der Eika-Internetseite (www.eika-online.de) veröffentlicht. „Es ist unsere Hoffnung, dass wir mit diesen Lebensmittelgutscheinen zu einem fröhlichen Weihnachtsfest beitragen können“, so Manfred Mierau von Eika.