Handball-Landesliga Frauen : Beim Saisonziel muss die SG Wift Neumünster ein wenig schmunzeln

Trainer Helge Rahn erweist sich bei der Vorgabe für die am Sonnabend beginnende Spielzeit als echter Fuchs.

Neumünster | Vor exakt elf Monaten bestritt die SG Wift das bislang letzte Spiel in der Handball-Landesliga der Frauen. Gegner am 24. Oktober 2020: die Handballfreunde Flensburg-Munkbrarup. Es gab für die Neumünsteranerinnen eine 20:22-Niederlage. Am Sonnabend (16.45 Uhr) heißt der Kontrahent in der B-Staffel wieder HFF Munkbrarup. Die Mannschaften sind geblieben, ...

