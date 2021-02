Polizeikontrolle in Neumünster : Beamte entdecken 50 Gramm Marihuana bei 20-Jähriger

Erst durchsuchten die Beamten das Auto, dann die Wohnung der jungen Neumünsteranerin.

Neumünster | Am Montag gegen 12.55 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeistation Mitte an der Marienstraße eine 20-Jährige, die während der Fahrt ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Bei dieser Kontrolle stieg den Polizisten Marihuana-Geruch in die Nase. Ein Be...

