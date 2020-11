Fernwärme Neumünster : Baustelle in Wittorf verzögert sich

DIe Stadtwerke rechnen mit einer Verzögerung bis Ende kommender Woche. Es gab Probleme mit dem Untergrund der Straße.

von Gunda Meyer

18. November 2020, 16:14 Uhr

Autofahrer müssen sich im Süden Neumünsters weiterhin auf Beeinträchtigungen einstellen. Die Fernwärmearbeiten der Stadtwerke in der Wittorfer Straße zwischen Koldingstraße und der Einmündung Am Anger sollten eigentlich Ende Oktober abgeschlossen sein. Diese verzögern sich nun aber bis voraussichtlich Ende kommender Woche. Solange bleibt die Straße weiterhin vollgesperrt. Im Zuge der Umstellung des Fernwärmenetzes werden in dem Bereich seit Ende Juni neue Leitungen in der Straße verlegt.

Hauptgrund für diese Verzögerung ist, dass zu Beginn der Arbeiten eine anderes Verbauverfahren angewendet werden musste, als ursprünglich geplant war. „Trotz eines vorher erstellten Bodengutachtens haben wir unter der Straßendecke sehr schlechte Bodenverhältnisse vorgefunden. Wegen des angrenzenden Bahnübergangs mussten wir hier sehr achtsam arbeiten, um Absackungen im umliegenden Straßenbereich zu verhindern“, erklärt Stadtwerke-Sprecher Niklas Grewe. Wie hoch die dadurch entstandenen Mehrkosten sind, können die SWN noch nicht beziffern. Außerdem hat das feuchte Wetter für weitere Verzögerungen gesorgt. Umleitungen über den Holsatenring, die Altonaer Straße und Grüner Weg sind ausgeschildert.