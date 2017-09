Nordbau : Baumesse zog Besucherströme an

vergrößern 1 von 2 Foto: Nordbau 1 von 2

von Christian Lipovsek

erstellt am 18.Sep.2017 | 09:00 Uhr

Neumünster | Die Nordbau ist und bleibt in Nordeuropa der wichtigste Anlaufpunkt für alle Handwerker, Bauarbeiter und Bauherren. Rund 66 200 Interessierte besuchten in den vergangenen fünf Tagen die 62. Auflage der Fachmesse. Das bedeutet eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von etwa 6000 Besuchern.

Entsprechend zufrieden zeigte sich gestern Abend dann auch Dirk Iwersen, Geschäftsführer der Holstenhallen. „Es war sehr viel Fachpublikum da. Ich habe durchweg positive Resonanz von den Ausstellern bekommen. Zahlreiche Abschlüsse und Aufträge sind zustande gekommen. Das ist klasse“, sagte er zum Courier. Auf rund 69 000 Quadratmetern im Freigelände und über 20 000 Quadratmetern Hallenfläche präsentierten 849 Aussteller aus 15 Ländern von Mittwoch bis Sonntag einen umfassenden Überblick über Baustoffe, -systeme und –maschinen.

Besucherstärkster Tag war traditionell wieder der gestrige Sonntag. Nur am Mittwoch musste die Nordbau aufgrund des Sturmes „Sebastian“ einen Rückgang hinnehmen. „An allen anderen Tagen war die Entwicklung deutlich besser als im Vorjahr“, sagte Iwersen. Zudem habe die Verweildauer der Besucher deutlich zugenommen.

Rekordmäßig entwickelte sich das Tagungs- und Kongressprogramm. 50 Veranstaltungen mit über 4000 Teilnehmern gab es vorher noch nie. Etabliert hat sich laut Iwersen dabei besonders der Treffpunkt für Bauleiter und Poliere mit der Berufsgenossenschaft Bau, der Unfallkasse Nord und des Verbandes der Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik. „Bauleiter und die Poliere müssen sich seit den letzten Jahren stetig steigenden Anforderungen in ihrem Arbeitstag stellen. Die Baustelle koordinieren, Baumaterialien und Maschineneinsatz managen, Arbeitssicherheit gewährleisten und die neuesten Vorschriften nachlesen. Sie tragen Verantwortung, daher ist das Treffen ein wichtiger Baustein“, so Iwersen. Mit den Sonderthemen „Digitalisierung am Bau“ und „Grün in die Stadt“ habe man den Nerv der Zeit getroffen, erklärte der Geschäftsführer.

Zufrieden ist er auch mit der Parksituation und dem Shuttle-Service, der gut vom Publikum angenommen wurde. Probleme seien ihm nicht bekannt. Dennoch soll das Konzept im kommenden Jahr weiter optimiert werden. „Wir werden die Parksituation 2018 weiter verbessern und haben schon einige Ideen, die aber noch weiter ausgearbeitet werden müssen“, sagte Iwersen.