Neumünster : Baugewerbe: Stephan Maurer ist Neumünsters bester Maurer

Traditionell wurden Maurer, Zimmerer-Gesellen und Fliesenleger freigesprochen.

von Michael Kierstein

03. September 2018, 19:32 Uhr

Neumünster | Es gibt Namen, da ist die spätere Berufswahl eigentlich vorgegeben – so auch bei Stephan Maurer (21). „Eigentlich wollte ich Kfz-Mechatroniker werden, aber das hat nicht geklappt“, sagt der 21-Jährige bei der Freisprechung der Innung des Baugewerbes.

So bewarb er sich um eine Lehre als Maurer, die er bei Lars Beier in Großenaspe absolvierte. Nicht nur das: Er wurde auch als Gesamtbester besonders geehrt. Mit einer 2 in der Gesamtprüfung konnte dem Neumünsteraner keiner das Wasser reichen.

„Anfangs hatte ich wenig Freude, da ich ja was anderes machen wollte. Aber im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, wie viel Spaß der Beruf macht“, sagt er. Auch nach seiner Freisprechung wird er in seinem Betrieb bleiben.

Als besonderer Gast sprach Wolf-Rüdiger Fehrs, Mitglied der CDU-Landtagsfraktion einige Worte. „Ihr wart bestimmt nicht jeden Abend glücklich, aber die Arbeit hat sich gelohnt“.

Neben Stephan Maurer wurden auch Andrea Rausch (beste praktische Prüfung/Zimmerer), Laura Lienhöft (Gesamtprüfungsbeste/Zimmerer), Lukas Runge/Stephan Maurer (beste praktische Prüfung/Maurer) und Tobias Söhl (Gesamtprüfungsbester und beste praktische Prüfung/Fliesenleger) geehrt.