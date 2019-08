Neumünster : Bau des Technikums: Jetzt wird es eng in der Riemschneiderstraße

Vor der Elly-Heuss-Knapp-Schule sind Parkverbote geplant. Dadurch wird sich die Verkehrssituation dort verschärfen.

von Hannes Harding

28. August 2019, 14:28 Uhr

Sollten die Ausschreibungen wie geplant über die Bühne gehen, können im kommenden Frühjahr an der Elly-Heuss-Knapp-Schule an der Riemenschneiderstraße die ersten Baufahrzeuge anrücken. Die Stadt plant auf der Grünfläche vor der Schule das gemeinsame Technikum der drei Regionalen Bildungszentren (RBZ). Zugleich soll im hinteren Bereich der Schule ein Pavillon-Gebäude abgerissen und durch ein Multifunktionsgebäude mit Aula ersetzt werden. Wie der Baustellenverkehr des Neun-Millionen-Euro-Projekts geregelt werden soll, erläuterte am Mittwochabend Gundula Schuhmacher von der Stadtverwaltung im Stadtteilbeirat Mitte.

Die Riemenschneiderstraße ist sehr schmal und als Einbahnstraße angelegt, damit für die Bewohner der Mehrfamilienhäuser gegenüber der EHKS Parkflächen zur Verfügung stehen. Die ohnehin schwierige Parkplatzsituation wird sich während der Bauarbeiten verschärfen. Denn Baufahrzeuge müssen die Einbahnstraße von der Plöner Straße in beide Richtungen befahren. Dafür werden beiderseits Parkplätze wegfallen, die Lehrerstellflächen allerdings nur zwischen 7 und 17 Uhr.

„Es zählt jeder Parkplatz“, mahnte Beiratsvorsitzende Babett Schwede-Oldehus (CDU) angesichts der ohnehin angespannten Parkplatzsituation im Bereich der EHKS. „Wir versuchen die Belastung für das Wohngebiet so gering wie möglich zu halten“, sagte Schuhmacher. Deshalb soll die Verkehrsregelung möglichst flexibel gehandhabt werden. „Sind die Halteverbote nicht nötig, werden sie zurückgenommen“, versprach sie. Die Anwohner würden über die Pläne rechtzeitig informiert.

Das Bauvolumen wird voraussichtlich ab dem Frühjahr erheblich werden, denn zu den beiden geplanten Hochbauprojekten werden auch gleichzeitig „gewaltige Tiefbauten“ notwendig. Die gesamte Ver- und Entsorgung müsse erneuert werden, so Schuhmacher – inklusive der Umstellung der Fernwärme von Wasser auf Dampf. Die gesamte Bauzeit schätzt die Verwaltung auf zwei Jahre. Allein der Umzug der modernen Labore von den RBZ ins Technikum werde wohl mehrere Monate dauern.

Ein Zuhörer warnte in der Sitzung davor, dass die vorgestellten Verkehrsregelungen die ohnehin schwierige Lage in der Brüggemannstraße, die an die Riemenschneiderstraße anschließt und bis zum Haart verläuft, noch verschärfen wird. „Morgens um 7 Uhr sucht das ganze Krankenhaus dort Parkplätze. Ab 8 Uhr suchen Anwohner dort vergeblich. Sie werden dort ein Chaos erleben!“, prophezeite er und forderte schärfere Kontrollen in der Straße.

Die Frage von Christian Dannmeier (FDP), ob für die Bauarbeiten ein ökologischer Ausgleich geschaffen werden müsse, verneinte Schuhmacher. Das wäre nur nötig, wenn die großen Bäume am Schulgarten entfernt würden. „Die wollen wir aber erhalten“, sagte sie.