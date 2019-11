Wahlstedt : Bargeld und Schmuck gestohlen

Die Polizei sucht nach Einbrüchen in Wahlstedt Zeugen.

06. November 2019, 11:16 Uhr

Wahlstedt | In Wahlstedt kam es am Dienstag, 5. November, zu zwei Wohnungseinbrüchen in Einfamilienhäuser am Blocksberg und am Kernbeißerweg.

Zwischen 16und 20.30 Uhr verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt und entwendeten Bargeld und Schmuck. Der genaue Gesamtschaden steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel 04101/202280 um Hinweise.

