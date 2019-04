Regio-Cup in Boostedt : Balancierkünstler auf einem Rad

Die jungen Boostedter Einradfahrerinnen gewinnen Silber und Bronze beim Regio-Cup Mitte.

14. April 2019

Die Boostedter Einradfahrerinnen haben beim siebten Regio-Cup Mitte ihren Nachwuchs auf die Reifen geschickt und Silber und Bronze gewonnen. „Der Regio-Cup ist ein Wettkampf für Anfänger. Da reichen die ersten Fähigkeiten aus wie das Vorwärts- und Rückwärtsfahren und leichte Tricks wie das Wheel-Walken, dabei wird der Fuß zum Antrieb über den Reifen abgerollt. Es geht darum, dass die Neulinge Wettkampferfahrung sammeln, denn Einradfahren zu lernen dauert lange“, erklärte Laura Garbs, die zusammen mit Sarah Brückner seit dem Sommer Spartenleiterin in Boostedt ist.

Die beiden jungen Frauen sind selbst erfolgreiche Monocyclistinnen im Boostedter Sportverein und haben den Regio-Cup, der zum ersten Mal in Boostedt stattfand, mitorganisiert. Ausgerichtet und bewertet hat den Wettkampf der Einradverband Schleswig-Holstein. 70 Teilnehmer aus elf Vereinen haben in der Sigfried-Steffensen-Sporthalle gezeigt, was sie mit dem Einrad bereits anfangen können.

„Wir sind sehr stolz, dass unsere fünf Starterinnen alle platziert worden sind“, freute sich die Boostedterin Laura Garbs. Gleich den zweiten Platz von fünf haben Amelie Rohlf (11) und Amelie Friedrichs (11) in der Paarkür erreicht. Die beiden hatten sich das Thema „Tom und Jerry“ ausgedacht und verkleidet zur Musik eine Choreografie einstudiert.

Bronze gab es für die Boostedter Kleingruppe der unter 14-Jährigen: Lea-Marie Grund (11), Lena Garbs (11), Joy Phileen Busch (12), Amelie Rohlf und Amelie Friedrichs traten mit dem Thema „Trolls“ gegen fünf weitere Gruppen an.

„Sie waren toll! Es gab null Abstiege, und sie haben das Optimale aus der Kür heraus geholt. Man sieht die Steigerung zu den vorigen Regio-Cups“, lobte Laura Garbs. Grundsätzlich kann man beliebig oft an dem Nachwuchs-Turnier teilnehmen. „Allerdings gibt es eine Trick-Grenze, zu anspruchsvolle Tricks dürfen nicht gezeigt werden. Dazu zählt zum Beispiel ein Stand-up, bei dem man auf der Gabel steht. Auch Landeskaderfahrer und Teilnehmer der deutschen Meisterschaft sind nicht mehr zugelassen“, erklärte Laura Garbs.

Die fünf Einradfahrerinnen haben bereits das nächste Ziel vor Augen : Sie wollen am 17. und 18. Mai als Kleingruppe an der Landesmeisterschaft in Schenefeld teilnehmen.