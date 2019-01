Hans-Böckler-Schule Neumünster : Bahn frei für Schwimmschule

Hans-Böckler-Schule startet im kommenden Schuljahr mit ihrem neuen Schwerpunkt

von Gunda Meyer

08. Januar 2019, 17:27 Uhr

Das Konzept ist ausgereift, die Finanzierung steht: Im kommenden Schuljahr startet die Hans-Böckler-Schule (HBS) mit ihrem Schwerpunkt Schwimmen und ist damit die zweite Schwimmschule landesweit. Ziel ist es, so vielen Schülern wie möglich das Schwimmen beizubringen und für jedes Leistungsniveau Unterricht anzubieten.

Sportlich gesehen ist die Schule in einem Sprint zu seinem Profil gelangt: „Wir haben uns im Februar vergangenen Jahres eine Schule in Lübeck angeschaut, die bereits seit 20 Jahren einen Schwimm-Schwerpunkt hat“, erklärt Lehrer André Matzkies, Fachleiter Sport. Diese Schule habe ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert, viele Schüler seien extra wegen des Schwerpunkts auf der Schule. „Nur ein richtiges Konzept hatte die Schule nicht, das mussten wir aber entwickeln, um Gelder von der Stadt zu bekommen“, sagt Simon Schön, stellvertretender Schulleiter.

Die Ratsversammlung hatte im November der dafür notwendigen Erhöhung des Bahnenkontingents fürs Schulschwimmen zugestimmt. 40 000 Euro hat die Stadt in die HBS investiert.

„Das Bahnenkontingent für diese Schule hat sich fast verdreifacht von 296 auf 800 pro Jahr“, erklärt der Bad-Chef Tom Keidel, der sich sehr über das neue Konzept freut: „Es ist wichtig, dass die Kinder schwimmen lernen“, so Keidel.

Nachdem die Finanzierung stand, ging es um die inhaltliche Konzeption. Die fünften bis siebten Klassen sollen verbindlich zwei Stunden Schwimmunterricht und eine Stunde Sport pro Woche bekommen. In den achten und neunten Klassen können die Schüler dann zwischen dem Schwimm- oder Sportkurs wählen. „Während in der Unterstufe das Ziel ist, möglichst viele zum Abzeichen Bronze zu leiten, wird in der Mittelstufe auch der Leistungsgedanke verfolgt“, so Matzkies. Die Abzeichen Bronze, Silber und Gold sollen dann in festgelegten Prüfungszeiträumen abgelegt werden. Bislang haben nur rund 90 Schüler der dritten und fünften Klassen verbindlichen Schwimmunterricht an der Grund- und Gemeinschaftsschule bekommen, jetzt sollen 320 Schüler davon profitieren. Damit hat die Schule auch die Raumnot ihrer Sporthallen eingedämmt, bis sie möglicherweise eine neue Dreifeldsporthalle bekommt. Derzeit sei der Sportunterricht nur eingeschränkt möglich.

3000 Euro aus dem Schulhaushalt sind zudem in Schwimmausrüstung geflossen. „Wir wollen für jeden Schüler ein Paar Flossen parat haben“, sagt Lehrer Mirco Jasper. Ideen für eine Fortentwicklung des Konzepts hat die Schule auch schon: „Wir könnten Bewegungsabläufe über Tablets vermitteln oder überregionale oder sogar internationale Wettkämpfe und Trainingslager mit anderen Schulen durchführen“, so Jasper.