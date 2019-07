Ein Blaualgenfilm schwimmt auf dem See / Zunächst gilt die Anordnung bis zum kommenden Montag

von Susanne Otto

12. Juli 2019, 14:41 Uhr

Bordesholm | Seit Donnerstag darf im Bordesholmer See nicht mehr gebadet werden. Dort ist eine höhere Konzentration von Blaualgen gemessen worden.

Aktuell gebe es vorsorglich befristete Badeverbote an der Badeanstalt am Bordesholmer See teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Dort gebe es starke Anschwemmungen von Algen an den Badestelle. Der Blaualgenfilm mit den typischen grünlichen Schlieren ist zu sehen.

Trotz des Namens handelt es sich nicht um eine Pflanze, denn Blaualgen sind Bakterien. Sie treten vor allem bei guter Nährstoffsituation im Wasser auf, und der Bordesholmer See ist phosphatreich. Allerdings sind Blaualgen sehr kurzlebig, wenn der Wind dreht, können sie auch schnell wieder weg sein.

2016 zum Beispiel war das Baden im See wegen Blaualgenbefalls vom 9. bis zum 10. August und dann nochmals vom 12. bis zum 22. August verboten. Im besonders heißen Sommer 2018 hingegen gab es keine Probleme mit Blaualgen.

Blaualgen können bei Menschen zu allergischen Reaktionen und Hautreizungen sowie Atemproblemen führen. Verschluckt man zu viel Wasser, können auch Übelkeit und Erbrechen auftreten.

Das Badeverbot in Bordesholm gilt zunächst bis Montag, 15. Juli. Die Badestelle wird vom Amt ständig kontrolliert. Aktuelle Informationen zu allen Badestellen im Land gibt es unter www.schleswig-holstein.de.