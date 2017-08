Strassenmusik-Festival : Ba-Da-Boom mit Teilnehmer-Rekord

vergrößern 1 von 2 Foto: Vaquette 1 von 2

Neumünster | Die Musiker zücken schon mal vorfreudig ihre Instrumente: Am Sonnabend, 9. September, werden etwa 300 Akteure vom kleinen Cellospieler über den bunthaarigen Punk bis zum gestandenen Trompeter beim 8. Straßenmusik-Festival Ba-Da-Boom die Innenstadt zum Klingen bringen. 67 Bands, Ensembles und Solisten sind dabei – „das sind so viele wie noch nie, wir sind immer noch das größte Festival seiner Art im Norden“, sagte Organisator Marco Ramforth gestern beim Vorstellen des Programms.

Mehr zum Thema Kulturszene : Das Ba-Da-Boom-Festival ist gerettet

Dank des Vereins für Jugendmusik als neuem Träger ist das größte Festival seiner Art im Norden gerettet, da die Ratsversammlung im Doppelhaushalt je 5000 Euro für dieses und das nächste Jahr bereitstellt (der Courier berichtete). Diese Zuschüsse waren daran gebunden, einen Träger als juristische Person zu finden, der die Gelder abrufen kann. Die Stadt sprang in die Bresche. „Ohne Eingreifen der Politik hätte es Ba-Da-Boom nicht mehr gegeben“, sagte Ramforth. „Wir hatten jetzt erhöhten Organisationsstress, um alles zu regeln. Denn die Zelte für die Bühnen müssen professionell aufgestellt werden, damit sie versichert sind, auch Weiteres musste geklärt werden“, erklärte Arne Gloe vom Festival-Team. Doch die Finanzierung ist jetzt abgesichert, mit Hilfe des Vereins flossen die Mittel. Außerdem kamen durch weitere Sponsorenwerbung des Teams 1000 Euro zusätzlich zusammen. „Doch für 2018 brauchen wir weitere Unterstützung“, erklärte Bernd Müller, Vorsitzender des Vereins für Jugendmusik.

Das Publikum erwartet eine wilde Mischung von Musik – Rock, Pop, Irish Folk, Jazz, Blues, A-Capella, Klassik, Weltmusik, Folklore, Punk oder Kinderlieder. Eröffnet wird das Festival um 10.30 Uhr vom Mädchen-Musikzug auf der Kieler Brücke. Dabei sind unter anderem Frühstücksbeat, Alles in Ordnung, Liederwind, Mein Ton, Grimm und viele mehr – genaue Daten stehen im Internet (www.ba-da-boom.de). Und trotz der SWN-Baustelle in der Innenstadt sind es zwölf Bühnenstandorte. Die Alte Post-Passage und Nordsee fallen weg. Dadurch wurde die Innenstadt geteilt: In der nördlichen Zone (Am Teich, Gänsemarkt, Kieler Brücke, Renck’s Park) wird es laut, südlich (Fürsthof, südlicher Großflecken / Lütjenstraße) eher leise. Die Künstler wechseln im Stundentakt. Über 30 Helfer betreuen die Künstler, aber „alle sind aufgerufen, das Festival zu unterstützen, ob beim Getränketransport oder Aufbau“, sagt Jens Sauerbrey vom Festival-Team. Im KDW am Waschpohl steigt ab 20 Uhr die After-Show-Party mit den Backyard Blues Birds; sie werden als Nachwuchs von der Dr. Hans-Hoch-Stiftung gefördert. Die Musiker tagsüber spielen ohne Honorar. Zwei „Laut“ und zwei „Leise“-Zeiten sind noch frei. Musiker und potenzielle Helfer melden sich per E-Mail (info@ba-da-boom.de).



von Gabriele Vaquette

erstellt am 30.Aug.2017 | 12:00 Uhr