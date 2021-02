Neumünster : Autohandel in der Coronakrise: Bisher mit einem blauen Auge davongekommen

Der Autohandel in Neumünster hat das Corona-Jahr 2020 leidlich gut überstanden, doch der Lockdown bleibt eine Herausforderung.

Am 16. Dezember ist der klassische Autoverkauf landesweit zum Erliegen gekommen. Nur noch telefonisch und online dürfen Beratungen durchgeführt werden, Testfahrten sind unter strengen Hygienevorschriften zwar weiterhin möglich, aber dennoch beklagen die Autohändler deutliche Umsatzeinbußen – auch in Neumünster. Erst Mitte Januar forderte der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) ein Ende des Verkaufsverbots. Der mit Abstand wichtigste Absatzkanal für Kraftfahrzeuge dürfte nicht längerfristig verstopft werden.

Gernot Haase betreibt seit 1996 zusammen mit seinem Bruder Knut das Autohaus Rüdiger Haase in der Boostedter Straße. Während die Auslastung der Werkstatt auch im Januar relativ konstant geblieben ist, ging der Absatz im Verkauf deutlich zurück: „Wir machen insgesamt etwa 35 Prozent weniger Umsatz“, sagt Haase.

Das vergangene Jahr sei im Vergleich zu den Vorjahren deutlich schlechter ausgefallen. „Wir haben glücklicherweise gut gewirtschaftet und sind bisher mit einem blauen Auge davongekommen“, berichtet der Händler. „Wir haben keine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen und konnten sowohl Weihnachts- als auch Urlaubsgeld zahlen.“

Profitiert habe sein Geschäft, so Haase weiter, vor allem von der Vielzahl an Kunden aus dem Handwerk. „Deren Auftragsbücher sind voll, also brauchen sie auch Fahrzeuge“, sagt der Peugeot-Händler.

Ähnlich sieht es beim Autohaus Lensch und Bleck aus. Geschäftsführer Arne Joswig: „Wir verkaufen ganz ordentlich.“ Er sei dankbar für die Vertriebsmöglichkeiten, die ihm weiterhin offen bleiben. „Natürlich sind wir ein anderes Arbeiten gewöhnt, freuen uns aber, dass die Kunden etwa telefonische Beratungen gut annehmen.“

Dennoch stellt auch Joswig sowohl im Verkauf als auch in der Werkstatt einen Rückgang des Auftragsvolumens fest, genaue Zahlen hat er nicht. „Wir merken, dass die Menschen mehr Zeit zuhause verbringen und weniger Auto fahren.“ Dienstleistungen wie Reifenwechsel seien weiterhin gefragt, andere Werkstattbesuche schöben die Kunden anscheinend auf. „Ich rechne daher mit einer Welle an Aufträgen, sobald der Lockdown endet“, sagt Joswig.

Bei Süverkrüp am Grünen Weg sieht man der Zukunft trotz Corona entspannt entgegen. „Als Firma gibt es uns seit mehr als 100 Jahren. Wir werden auch diese Krise überstehen“, sagt Betriebsleiter Marko Ventzke. „Die Auftragsbücher sind voll. In der Werkstatt könnten wir noch einen weiteren Gesellen gebrauchen“, sagt Ventzke. Im Verkauf habe man derzeit etwa 30 Prozent Einbußen zu verkraften, die zuletzt starke Nachfrage nach Elektroautos reiße aber auch im Januar nicht ab. „Wir haben im vergangenen Jahr dreimal so viele E-Autos verkauft wie 2019.“

Lensch und Bleck betreiben in Schleswig-Holstein und Hamburg insgesamt fünf Niederlassungen, Süverkrüp ist mit 13 Standorten im Norden vertreten. Wer nicht auf ein großes Filialnetz zurückgreifen kann, steht vor größeren Problemen.

Helge Rost etwa betreibt seinen Autohandel an der Rendsburger Straße gegenüber den Holstenhallen. Er schätzt, dass er derzeit 60 Prozent weniger Umsatz im Verkauf macht. In der Werkstatt ist der Rückgang noch größer: „Wir haben etwa 20 Prozent der Aufträge, die wir im letzten Januar noch hatten.“ Seit Januar hat Rost für seine Beschäftigten Kurzarbeit angezeigt. „Letztes Jahr sind wir gerade noch so durchgekommen.“ Der zweite Lockdown habe dann den Betrieb größtenteils lahmgelegt. Es sei zwar „schön, dass noch einiges möglich ist“, es fehlten aber vor allem die Gewerbekunden, die Firmenwagen bestellen oder pflegen lassen, berichtet Rost. „Ich bin seit 1996 in der Branche tätig und habe in 24 Jahren keine vergleichbare Situation erlebt“, so der Autohändler. Er freue sich zwar, dass einige Geschäfte noch öffnen dürften, die Gesamtsituation sei dennoch belastend: „Es fehlt die Perspektive für die Zukunft.“