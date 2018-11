Neumünster : Autofahrer erfasst 80-Jährige und verletzt sie schwer

Die Frau war mit ihrem Rollator bereits mitten auf der Straße. Warum der 74-jährige Autofahrer sie übersah, ist unklar.

von Gerrit Hencke

11. November 2018, 10:34 Uhr

Neumünster | Am Samstagabend ist eine 80-jährige Fußgängerin in Neumünster von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Polizei teilte am Sonntag mit, dass die Frau um 19.25 Uhr in der Kieler Straße gegenüber des „Netto“-Marktes mit ihrem Rollator die Straße überquerte, als ein Peugeot in Richtung Innenstadt fahrend die Frau erfasste.

Die 80-Jährige schleuderte durch die Luft und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Warum der 74-jährige Fahrer die Fußgängerin, die bereits mitten auf der Straße war, übersehen hat, ist bisher unbekannt.

Die Staatsanwaltschaft Kiel ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. Gegen den Peugeot-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Der Verkehr Richtung Innenstadt war für etwa drei Stunden beeinträchtigt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?