Unfall Feldstraße : Auto überschlägt sich in Bornhöved

Bei einem Unfall am Montag auf der Feldstraße in Bornhöved blieb die Fahrerin unverletzt.

Bornhöved | Am Montagvormittag ist es an der Kreuzung Feldstraße / Lindenstraße in Bornhöved zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein Pkw überschlagen hat. Die Fahrerin blieb unverletzt. Auto überschlug sich Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 45-Jäh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.