Brandstiftung in Neumünster : Auto geht in Flammen auf

Bei dem Feuer wurden ein weiterer Wagen und ein Haus beschädigt. Der Schaden beträgt rund 40.000 Euro.

von Dörte Moritzen

19. Juni 2019, 09:26 Uhr

Neumünster | Am späten Dienstagabend wurde in Neumünster an der Memellandstraße auf der Auffahrt eines Einfamilienhauses ein Mercedes in Brand gesteckt. Laut Polizeisprecher Sönke Hinrichs wurde das Feuer gegen 23.15 Uhr entdeckt. Durch die starke Hitze wurde außerdem ein Dodge Ram, der neben dem Mercedes geparkt war, beschädigten.

Die Polizei bittet im Hinweise

Auch eine Hausfassade wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und ermittelt. Der Mercedes wurde sichergestellt. Hinweise werden unter Tel. 9450 erbeten.

