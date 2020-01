Streit um Apotheke : Ausschuss beschließt neuen Bebauungsplan für den Störpark in Neumünster

Schreiben des Kommunalen Schadensausgleichs sorgt weiter für Verwirrung.

Avatar_shz von Christian Lipovsek

16. Januar 2020, 16:31 Uhr

Entscheidung im Streit um eine Apotheke im Störpark: Der Planungs- und Umweltausschuss hat die vierte Änderung des Bebauungsplans „Köstersche Fabrik“ bei einer Gegenstimme angenommen.

Ein Rechtsfehler im Bebauungsplan hatte die Emil Köster GmbH zu einer Klage gegen den Beschluss von 2016 bewogen. Ein Urteil wird noch in diesem Monat erwartet (der Courier berichtete). Nun kann der Fehler grundsätzlich geheilt werden.

Unklar ist nach Aussage der Verwaltung weiterhin, was den Kommunalen Schadensausgleich (KSA) zu einem Schreiben an die Stadt veranlasst hat. „Wir haben allgemeine Hinweise bekommen und nun nachgefragt, was das mit dem Fall zu tun hat. Aber es gibt noch keine Antwort. Der Sachstand hat sich seit Dezember nicht verändert“, so Stadtbaurat Thorsten Kubiak.

CDU-Ratsherr Jan-Hinrich Köster erklärte sich im Vorwege der Debatte befangen und stimmte nicht mit.