Ausschuss berät über weitere Hort-Räume

von Gunda Meyer

22. Oktober 2018, 17:05 Uhr

Der Jugendhilfeausschuss tagt heute Abend um 18 Uhr im Neuen Rathaus, Raum 2.5. Beraten wird dort unter anderem die Einrichtung einer zusätzlichen Krippengruppe in der Kita Kleine Raupe an der Wittorfer Straße. Dafür sind Umbaumaßnahmen nötig. Weiteres Thema ist die Schaffung von Räumen für zwei Hortgruppen der Kita Gadeland in der jetzigen Seniorenbegegnungsstätte im Haus Gadeland an der Segeberger Straße. Außerdem soll über die Betreuung von Kindern gesprochen werden, die nicht in Neumünster leben, aber in den Kitas der Stadt einen Platz belegen. Die Verwaltung schlägt vor, die Betreuung dieser Kinder auf ein Jahr zu befristen.