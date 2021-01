Corona : Aukruger basteln „Licht der Hoffnung“

Angelika Wolf gibt ihren Enkeln eine Botschaft mit den auf Weg und die ist selbst gemacht.

von Susanne Otto

19. Januar 2021, 16:25 Uhr

Um die Kinder zu beschäftigen ist Angelika Wolf aus Aukrug mit ihren Enkeln Ida und Fiete (beide sechs Jahre alt) viel in der Natur unterwegs. „Da wir auch die Wege begehen, die mit Rollsplitt und Glassplittern aufgefüllt sind, haben wir angefangen, die farbigen Glassplitter zu sammeln“, erzählt die 67-Jährige. Durch Zufall fanden die Drei auch eine schöne Flasche. „Glück für uns. Die Kinder beschlossen, die Splitter auf die Flasche zu kleben“, sagt Angelika Wolf. Das war gar nicht so einfach, weil die Splitter leicht rutschen, also wurde die Flasche in einen genau passenden Korb gelegt, und so konnten die Kinder durch das Drehen der Flasche jeden Tag eine Seite bekleben – bis zur Fertigstellung. „Zum Schluss haben wir eine kleine Lichterkette in die Flache geführt und nun leuchtet unser Licht der Hoffnung (Foto rechts)“, sagt Angelika Wolf, deren Corona-Botschaft lautet: „Wir müssen einfach geduldig sein.“