Neumünster : Aufregend unaufgeregt

Poetry-Slam der unter 20-Jährigen: Acht Nachwuchsdichter kämpften um den Sieg.

von shz.de

15. März 2018, 09:00 Uhr

„Ich bin immer wieder fasziniert, welche Reife und Qualität die Texte besitzen. Deswegen mag ich besonders diese Veranstaltungen, bei denen die jungen Leute auftreten.“ So lobend äußerte sich am Dienstagabend Frauke Kahlert aus Wattenbek über die jungen Wortakrobaten, die zum dritten Poetry-Slam der unter 20-Jährigen in dieser Saison ins Theater der Stadthalle gekommen waren. Acht junge Dichter präsentierten ihre selbstverfassten Texte und kämpften um die Gunst der 120 Besucher.

Gut gelaunt erklärte der Moderator und erfahrene „Slammer“ Michel Kühn den Publikums-Juroren: „Stellt bei der Bewertung der vorgestellten Texte eure persönlichen Vorlieben in den Hintergrund. Wenn ihr auf anakreontische Hirtenlyrik steht, ihr diese Textform aber nicht auf der Bühne findet, gebt dennoch den anderen eine Chance.“

Um den aufgeregten Jung-Poeten den Einstieg auf der Bühne zu erleichtern und den vielen Slam-unerfahrenen Besuchern zu zeigen, worum es geht, präsentierte Michel Kühn außer Konkurrenz seinen irre lustigen Text über das Dasein eines Steins.

Dann betraten die Nachwuchs-Dichter die Bühne und hatten jeweils sechs Minuten Zeit, ihre in Form gebrachten Gedanken vorzutragen. Dabei ging es um Liebeserklärungen an die Geschwister, pessimistische Lebenshaltungen oder auch witzige Betrachtungen, in denen schon mal geflucht wurde „Spülmittel sind wie Hass“.

Lisa Borchardt aus Großenaspe hat zum ersten Mal mitgemacht, dafür aber einen beachtlich sicheren Auftritt hingelegt. „Ich war schon ziemlich aufgeregt. Ich hatte zur Probe meinen Text einmal der Klasse vorgetragen und dann noch meiner Freundin“, sagte die Theodor-Litt-Schülerin.

Die 17-Jährige schreibt Gedichte, seitdem sie neun Jahre alt ist. „Meistens sind es echte Erlebnisse, die ich im Schreiben verarbeite. Überhaupt gefallen mir Texte, bei denen ich spüre, der Dichter hat eine enge Verbindung zu dem, was er erzählt“, schilderte sie.

Genau diese authentischen Einblicke ins Leben reizten auch die Besucherin Meike Brandt aus Neumünster, sie meinte: „Ich finde es gut zu erfahren, was die Jugend bewegt. Man bekommt einen Blick in ihre Gedankenwelt.“