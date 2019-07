Pferdewirte in Nortorf freigesprochen : „Auf Sie wartet man!“

25 junge junge Frauen und ein junger Mann starten mit guten Chancen in den Beruf.

von

16. Juli 2019, 14:47 Uhr

25 Pferdewirtinnen und ein Pferdewirt wurden im Festsaal „Holsteinisches Haus“ in Nortorf freigesprochen. Die jungen Leute aus dem ganzen Land sind in drei verschiedenen Fachrichtungen ausgebildet worden: Pferdehaltung und Service, Pferdezucht und Spezialreitweisen.

Die duale Ausbildung fand im Regionalen Berufsbildungszentrum des Kreises Plön (BBZ Plön) und auf anerkannten pferdewirtschaftlichen Ausbildungsbetrieben in Schleswig-Holstein statt. Die Arbeit auf den Höfen stand im Mittelpunkt der Ausbildungszeit. Acht beziehungsweise zehn Wochen Theorieausbildung pro Jahr fanden als Blockunterricht an der Landesberufsschule für Pferdewirte am Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp statt. Außer den Unterrichtseinheiten in den Klassenräumen finden in Futterkamp auch praktische Unterweisungen, zum Beispiel am Pferd oder in der Reithalle, statt.

Christine Panzer, Ausbildungsberaterin der Landwirtschaftskammer, hatte die jungen Frauen und Sascha Behrens über drei beziehungsweise zwei Jahre fürsorglich begleitet und jetzt auch alles rund um die Prüfung organisiert.

Auf der Freisprechungsfeier betonte der Vizepräsidenten der Landwirtschaftskammer, Arno Carstensen: „Der Beruf des Pferdewirts verbin-det hohe Fachlichkeit mit Naturverbundenheit, Verantwortungsbereitschaft und selbstständigem Denken und Handeln.“ Und Schulleiter Axel Böhm machte den Absolventen Hoffnung: „Auf Sie wartet man. Sie können den Betrieb auswählen!“ Außerdem machte er die jungen Leute darauf aufmerksam, dass die Schule das Lernen jetzt nicht mehr organisiere. „Darum müssen Sie sich jetzt selbst kümmern.“

Als Prüfungsbeste wurden ausgezeichnet: Natascha Schlaefcke aus Halstenbek. Sie hat auf dem Constanzehof (Hodorf), bei Manfred Kummetz (Lübeck) und Harm Thormählen (Kollmar) gelernt. Lara Willeke aus Ahrensburg (Gestüt Godemoor, Großhansdorf) und Katharina Wich aus Lentföhrden (Gestüt Elisenruh, Schmalfeld) gehören ebenfalls zu den Jahrgangsbesten.

Das sind die Pferdewirte:

Fachrichtung Pferdehaltung und Service: Annika Ahrendt, Pinneberg; Larissa Alinmis, Rendsburg; Pia Christin Barkemeyer, Hatten; Sascha Behrens, Henstedt-Ulzburg; Sina Felin Borkenstein, Lehmrade; Chiara Budde, Wakendorf II; Kim-Fabienne Ebsen, Sörup; Laura Erdmann, Pantelitz; Kimberly Göthert, Pinneberg; Vanessa Grewe, Neumünster; Katja Ulrike Hartmann, Barnitz; Lea Hecht, Berlin; Roberta Kaya, Fehmarn; Anna-Sophie Kosbü, Hamburg/Niendorf; Kim Marie Marzahl, Westerrönfeld; Michelle-Yildiz Saatcioglu, Henstedt-Ulzburg; Laura Scheer, Padenstedt; Sarah Schulz, Dersau; Katharina Wich, Lentföhrden; Lara Willeke, Ahrensburg.

Berufsabschluss als Quereinsteigerin: Mona Victoria von Heymann, Bargteheide.

Fachrichtung Pferdezucht: Kathrin Gesche, Heikendorf; Friederike Otto, Bad Bramstedt; Anna Pautze, Leipzig; Natascha Schlaefcke, Halstenbek.

Fachrichtung Spezialreitweisen: Lisa Gatermann, Labenz.