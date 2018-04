Stadtradeln in Neumünster : Auf in den Fahrrad-Sattel

Start für das zweite Stadtradeln vom 5. bis 25. Mai: Anmeldungen noch möglich / Neu ist ein Selfie-Wettbewerb

von Gabriele Vaquette

20. April 2018, 08:00 Uhr

Neumünster | So viele Kilometer wie möglich mit dem Fahrrad fahren: Das ist das Ziel der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“, an der Neumünster zum zweiten Mal teilnimmt und zeigt, dass jeder Einzelne etwas für den Klimaschutz tun kann. Unter dem Motto „In den Sattel – fertig – los!“ können die Teilnehmer drei Wochen lang von Sonnabend, 5. Mai, bis Freitag, 25. Mai, ihre Fahrradkilometer einbringen; begleitend gibt es eine Fülle an Veranstaltungen. Auftakt ist ein Fahrrad-Aktionstag am Sonnabend, 5. Mai, ab 11 Uhr auf dem Großflecken.

Mehr zum Thema Stadtradeln Neumünster : Mängel an Radwegen über eine App melden

„2017 gab es 32 Teams, jetzt haben sich schon 25 Teams, darunter fünf Schulklassen, angemeldet, zurzeit sind es 220 angemeldete Teilnehmer“, freut sich Stadt-Pressesprecher Stephan Beitz, der die Aktion mit dem Tourismus-Beauftragten Arne Lewandowski und Verkehrsplaner Michael Köwer plant. Einzelpersonen, aber auch Teams können sich anmelden als geschlossene Gruppen oder im „offenen Team“. Alles gilt – der Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkauf oder auch die Tour mit Freunden. 30 Preise gibt es für fleißige Radler und Teams, unter anderem ein Fahrrad, Bücher, Tachos, Fahrradschlösser, Geldpreise, Gutscheine und vieles mehr. Ihre Radelstrecken melden die Teilnehmer über www.stadtradeln.de/neumuenster oder eine App, bei der automatisch via Handy die Kilometer gezählt werden. Im Internet gibt es alle Informationen. Neu ist die „Radar“-Aktion, eine Meldeplattform für Schlaglöcher auf Radwegen.

Auch Fahrradhändler sind mit von der Partie – so wie Gordon Horter („Fahrradbörse“), der Feuer und Flamme ist: „Fahrradfahren ist eine unkomplizierte Top-Mobilität, immer verfügbar, und man tut etwas für die Umwelt. Ich würde einen Handstand auf dem Lenker machen, wenn ich könnte.“ Immer mehr Menschen fahren Rad – auch eine Folge von Dieselgate, meint Kurt Feldmann-Jäger, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs Neumünster. Es gibt diverse Aktionen, unter anderem einen Polittalk, eine Stadtrundfahrt, schnelle und gemütliche ADFC-Touren und der Selfie-Wettbewerb „Ich – wir – und das Fahrrad“.