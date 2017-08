Casting : Auf der Suche nach dem nächsten Star

vergrößern 1 von 2 Foto: Bury 1 von 2

Neumünster | Ein Fernsehstar zu werden oder wenigstens als Komparse in der Lieblingsserie mitzuspielen ist ein Traum, dem sich am Sonnabend 150 Menschen genähert haben. Die „Ufa-Talent-Base“ machte auf ihrer bundesweiten Talentsuche Halt in der Holsten-Galerie und lud bereits zum zweiten Mal in Neumünster zum kostenlosen Casting ein.

Beim Posieren, Vorsprechen oder Singen, einer Menge Blitzlicht und unter den neugierigen Blicken zahlreicher Zuschauer konnten sich die Kandidaten schon einmal an das Gefühl bei einem echten Filmset gewöhnen. „Bevor es los ging, hatte ich natürlich etwas Muffensausen. Aber dann gab es nur noch die Kamera und mich“, beschrieb Nadine Oellingrath (31) ihr Gefühl, als Licht und Kamera auf sie hielten. Die gebürtige Neumünsteranerin möchte Schauspielerin werden. „Ich liebe es, das ist ein fantastisches Gefühl. Ich wollte schon als Kind Schauspielerin werden“, sagte die gelernte Buchhändlerin. Als Jugendliche hat sie im Statt-Theater erste Erfahrungen gesammelt und konnte beim Casting sogar Tränen fließen lassen. „Damit das klappt, muss man alte Emotionen abrufen. Wenn es nicht authentisch ist, überzeugt man nicht“, weiß die Hamburgerin. Bei den Talentsuchern kam die blonde Frau mit der Nummer 85 sehr gut an.

„Sie kommt richtig stark rüber“, lobte Marcel Nitschke nach ihrem Auftritt. Er ist Fotograf bei dem offiziellen Talent- und Casting-Portal der Ufa, die als Deutschlands Marktführer von Film- und Fernsehproduktionen erfolgreiche Konzepte wie „Deutschland sucht den Superstar“ oder Vorabendserien ins Fernsehen bringt. Zu ihnen gehört auch die Serie „Unter uns“, in der Claudelle Deckert mitspielt. Die Mimin der „Eva Wagner“ war am Sonnabend für eine Stunde zu Gast beim Casting, um Autogramme zu geben. Viele ihrer Fans freuten sich riesig, als sie den Soap-Star zum Anfassen vor sich hatten und ein Selbstportait mit ihr knipsen konnten. „Wir schauen die Serie jeden Abend und finden es klasse, ein Autogramm und Handy-Foto mit ihr zu haben“, sagte Cindy Muus (35) aus Neumünster, die mit ihren Kindern Lukas (10) und Pauline (12) da war.

Eileen Schümann (27) aus Aukrug kam auf gut Glück zum Casting und füllte noch kurz vor Meldeschluss ihren Anmeldebogen aus. „Ich geh da ganz entspannt heran. Wenn es klappt, ist es gut, wenn nicht, macht es auch nichts“, sagte die Mediengestalterin. Ob und für welche Produktion sie genommen wird, erfuhr sie wie alle anderen Kandidaten am Sonnabend nicht. „Wir suchen keinen bestimmten Typus, sondern wählen je nach Bedarf aus der Kartei aus. Manchmal wird jemand Monate später angeschrieben“, so Marcel Nitschke.