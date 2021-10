Regionalligist aus Neumünster : Auf den TS Einfeld warten internationale Stars

Die TSE-Squasher treffen bei ihrem Saisonauftakt in der Regionalliga auf den SC Buschkrug Berlin und den 1. SC Dresden.

28. Oktober 2021, 11:19 Uhr

Als eine der letzten Sportmannschaften greifen nun auch die Squasher vom TS Einfeld (ehemals SV Neumünster) zum Racket. Am Sonnabend (ab 13 Uhr, Sportpark „Arena“ an der Nobelstraße) stehen für das Team um Kapitän Hendrik Remer mit dem SC Buschkrug Berlin und dem 1. SC Dresden und gleich zwei Heimspiele in der Regionalliga Nord auf dem Plan. Beide Kontrahenten haben in der bereits laufenden Spielzeit jeweils zwei Niederlagen einstecken müssen.

Dresden bringt einen Tschechen mit

„Wir erhoffen uns zwei Siege“, geht Remer zuversichtlich an den ersten Spieltag nach der Abbruchsaison 2020/21 heran. Schließlich sei es das Ziel, unter den ersten drei Plätzen mitzumischen. Laut Remer sollte Buschkrug schlagbar sein, während er gegen Dresden ein enges Match erwartet. Grund ist der tschechische Profi Ondrej Vorlicek (21) als Nummer 1.

Überhaupt ist die Liga mit internationalen Stars gespickt. Oft haben einige alteingesessene Routiniers, die noch auf sehr hohem Niveau spielen, laut Remer jedoch keine Ambitionen mehr für die Bundesliga. „Trotzdem holen sich einige Mannschaften professionelle Hilfe aus dem Ausland. Aktuelle oder ehemalige Profis der Weltrangliste werden zum Spieltag ,eingeflogen‘ und an der Topposition 1 eingesetzt“, erklärt Remer.

Dänen-Power in Neumünster

Der TSE greift deshalb für diesen Fall auf Rasmus Möller Nielsen (38) zurück. Allerdings muss der ehemalige Nationalspieler (zweimaliger Dänischer Meister, in der Weltrangliste im Jahr 2013 auf Platz 75 notiert) verletzungsbedingt passen. Mit dem befreundeten Dänen Henrik Hansen steht ein weiterer „Wikinger“ im Team. Der 46-jährige Rechtshänder wird grundsätzlich an Position 4 spielen. An diesem Wochenende rücken die Akteure wegen des Fehlens von Möller Nielsen eine Position nach oben. Um weiteren Ausfällen entgegenzuwirken, hat der TSE den ehemaligen Regional- und Bundesligaspieler Lennard Jessen reaktiviert.

Zwei mit Zweitspielrecht

Eine Besonderheit haben die Squasher vom See zudem zu bieten. Remer nutzt sein Zweifachspielrecht in der Bundesliga Süd und steht für Squash Factory Saar-Pfalz im Court, während Möller Nielsen noch für die LA (Los Amigos) Squasher von Harsefeld-Stade in der Oberliga gemeldet ist.