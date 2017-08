Polizeihundverein : Auf den richtigen Biss kommt es an

vergrößern 1 von 3 Foto: Lipovsek 1 von 3

Neumünster | Tia Airport steht mächtig unter Spannung.Ihre Ohren sind gespitzt, der Schwanz steht aufrecht. Den Blick lässt sie nicht von Patric Reindel, der in einem Spezialanzug einen bissfesten Arm trägt. Reindel läuft los, doch Tia Airport wartet noch. Erst als Herrchen Volker Sulimma vom GSV Friedrichsort ihr ein Kommando gibt, jagt die Belgische Schäferhündin hinterher, verbeißt sich in dem Arm. „Das hat sie gut gemacht“, urteilt Uwe Mooshage. Der erste Vorsitzende des Polizeihundvereins (PHV) ist einer der insgesamt rund 450 Zuschauer, die am Wochenende die Landesmeisterschaft der Gebrauchshunde auf dem PHV-Gelände in Wittorf verfolgten. 16 Hunde traten dazu an.

Unter den strengen Augen der Leistungsrichter Torsten Müller vom Landesverband Hamburg und Hans-Jürgen Freitag, Leistungsrichterobmann in Schleswig-Holstein, mussten die bei den Ortsprüfungen qualifizierten Hunde und ihre Herrchen oder Frauchen laut Internationaler Prüfungsordnung jeweils drei Aufgaben, sogenannte Abteilungen, absolvieren: die Fährtensuche, die Unterordnung und den Schutzdienst.

„Die Fährte ist eine 500 Meter lange Strecke, bei der die Nasenarbeit des Hundes im Mittelpunkt steht“, erläuterte Uwe Mooshage. Eine Stunde vor der Prüfung legten Rene Mittmann und Rudolf Buttgereit drei Gegenstände aus verschiedenen Materialien aus. Dabei hinterließen sie allein durch ihren Gang über den Platz eine „Duftmarke“. Diese mussten die an der Leine geführten Hunde ebenso wie die Gegenstände erschnüffeln und ihrem genau zehn Meter hinter ihnen gehenden Herrchen oder Frauchen anzeigen. Dabei galt es, möglichst exakt den Weg der Fährtenleger zu nehmen.

In der Abteilung Unterordnung stand der Gehorsam im Fokus. Die Hunde mussten auf Befehl möglichst mit ihrer Schulter auf Kniehöhe ihrem Herrchen oder Frauchen folgen und seine Anweisungen sofort umsetzen. „Am besten in der Geschwindigkeit wie ein Schweizer Taschenmesser. Sonst kann es Punktabzug geben“, sagte Uwe Mooshage.

Der Schutzdienst schließlich gilt als Königsdisziplin und höchste Stufe bei der Landesmeisterschaft. Hier werden das Stellen eines Flüchtigen und das Beschützen von Herrchen oder Frauchen simuliert. Dazu mussten sich die Hunde in zwei verschiedenen Situationen in die Beißarme von Patric Reindel und seinem Kollegen Toni Kliebisch verbeißen, aber auch loslassen, sobald das Kommando erfolgt. „Hier kommt es auch auf den richtigen Biss an. Der Hund muss den Arm komplett umschließen“, erläuterte Uwe Mooshage. Der Vereinsvorsitzende wies dabei Kritik, die Hunde würden unnötig „scharf“ gemacht, deutlich zurück. „Sie werden darauf trainiert, dass der Biss in den Arm eine Belohnung ist. Dabei geht es wirklich nur um diesen Arm, der Mensch, der ihn trägt, interessiert den Hund nicht“, betonte er.

Nicht alle Hunde gehorchten bei den Prüfungen sofort auf jedes Kommando. Und so zogen die beiden Leistungsrichter immer wieder ganze, halbe oder viertel Punkte von der maximal zu erreichenden 300-Marke ab. Nur selten wurde ein Hund bei einigen Abteilungen disqualifiziert, weil er sich verweigerte oder die Regeln nicht einhielt. Den Teilnehmern wurden sofort nach der Prüfung eine Beurteilung und die aus den beiden Ergebnissen der Leistungsrichter addierte Punktzahl mitgeteilt.

Am Schluss siegte Petra Walter vom GSV Friedrichsort mit ihrer Belgischen Schäferhündin Abby von den Mecklenburger Rüpeln mit 292 Punkten. Dabei erreichte sie bei der Fährtensuche die Höchstpunktzahl. Platz Zwei ging auch zur Freude von Uwe Mooshage an Lokalmatadorin Lisa Konow vom PHV mit Rottweiler Tyson. Beide erreichten 287 Punkte. Der dritte Platz ging schließlich wieder nach Friedrichsort an Sonja Lämmerhirt, die mit Malimaniacs Belgian Fire insgesamt 283 Punkte machte.

von Christian Lipovsek

erstellt am 28.Aug.2017 | 11:48 Uhr