Corona in Neumünster : Auch übers Wochenende keine neuen Corona-Fälle - Inzidenz bleibt bei 0,0

Damit ist jetzt drei Tage hintereinander dieser Wert erreicht. Ab Montag gilt keine Maskenpflicht mehr in der Innenstadt.

Neumünster | Auch in den vergangenen 48 Stunden gab es in Neumünster keine neue laborbestätigte Infektion mit dem Coronavirus. Damit beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet den dritten Tag hintereinander den Wert von 0,0 pro 100.000 Einwohner. Die Stadt Neumünster weist aber darauf hin, dass die in der kommenden Nacht veröffentlichte Zahl des Robert-Koch-In...

