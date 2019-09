Fridays for Future: : Auch Oma und Opa demonstrierten

von Jens Bluhm

20. September 2019, 14:40 Uhr

Auch als Oma noch zur Schülerdemo, ist das nicht ein wenig albern? – „Keineswegs. Jedenfalls nicht, wenn es um’s Klima geht“, kontert Renate Stephan-Gloe (64): „Die junge Generation hat doch völlig Recht mit ihrem Protest - und auch mit ihrer Ungeduld“, sagt die Kindergärtnerin im Ruhestand. „Und Unterstützung können die gebrauchen,“ sagt die Rentnerin und deutet auf die jungen Leute vor ihr im Demonstrationszug: Ein paar mehr ältere Unterstützer hätte sie der Neumünsteraner Demo schon gewünscht.

Als „Mutter und Oma “ habe sie sich gemeinsam mit ihrem Mann Udo (71) Anfang der Woche „ganz bewusst entschieden“, heute mitzulaufen. „Auch um ein Zeichen zu setzen an die Politiker da oben“, die zur selben Zeit in Berlin darüber rätseln, wie die Klimaschutzziele 2030 vielleicht doch noch zu erreichen sind.

„Das geht doch alles viel zu langsam“, sagt die Kindererzieherin und macht aus ihrer Ungeduld kein Geheimnis: Zuschüsse zum Heizungsumbau? Ein weiteres Programm, das den Kauf von E-Autos ankurbeln soll? – „Das ist doch alles klein, klein! Wir wissen doch längst, dass das nicht reichen wird. Und dennoch macht die Politik auf ’wird-schon-irgendwie’!“, schimpft die Rentnerin und redet sich jetzt richtig in Rage. Statt Beruhigungspillen bräuchte es von der Politik jetzt den echten Willen zu einer sozialen und ökologischen Wende, in der nicht immer nur der Profit im Vordergrund stehe.

Und – wird sie das noch erleben? – Renate Stephan- Gloe, ist sich da nicht sicher: „Aber es lohnt sich dafür einzustehen wenn nicht für uns, dann für die nächste Generation.“

Da hat sie offenbar die Familie hinter sich. Während Oma in Neumünster demonstrierte ging zeitgleich auch ihre Tochter (34) in Berlin mit ihren zwei und vier Jahre alten Kindern für „Fridays for Future“ auf die Straße.