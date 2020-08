Bordesholm : Auch ein Gast auch Ohio war im Savoy dabei

Das Konzert von Julie Weißbach gab es auch online.

30. August 2020, 18:00 Uhr

Wer hätte gedacht, dass es nach so vielen Konzerten, Menschen und Emotionen nach Jahrzehnten im Savoy noch einmal ein völlig andersartiges Erlebnis in der Kult-Spielstätte geben wird? Doch Corona erfordert halt Improvisation und Engagement und so gab die bezaubernde Gesamtkünstlerin Julie Weißbach aus Lübeck ein spannendes Doppel-Konzert: für die 30 Besucher im Saal und die spontanen You-Tube-Nutzer im Netz.

Ausgestattet mit einer Streaming-Vorrichtung an ihrem E-Piano, hatte die sinnliche Sängerin stets einen Blick auf ihre unsichtbaren Begleiter und freute sich über jedes Herzchen, das ihr während ihres eindringlichen Vortrags zuflog. „Juhu, sogar ein User aus Ohio“, frohlockte die studierte Romanistin, Illustratorin und Musikerin. Und wer ihre leisen, direkt ins Herz gehenden Chansons hörte, merkte schnell, dass diese auf der ganzen Welt ihre Gültigkeit haben.

Bei „La pluit“ sinnierte sie lautmalerisch und mit der ihr eigenen bis in höchste Höhen gehenden Stimme über die Magie des Regens. „Adieu Melancholie“ hießt es dann in einem weiteren Werk, und mit „Hier geht’s lang“ bewies Julie Weißbach, dass sie mitten im Leben stehen kann. Doch dieses bietet eben unglaublich viele Facetten und nur wenige beleuchten diese so musikalisch eloquent wie die gebürtige Dresdnerin.

Als stimmlicher Mix aus Sally Oldfield uns Kate Bush ging sie emotional voll in die Tiefe, brillierte wahlweise auf Englisch, Französisch und deutsch. Dabei verströmte sie in jeder Sprache ihrer Musik eine ganz besondere Magie.

120 „Klicker“ im Netz gesellten sich zu den Saalbesuchern und feierten gemeinsam dieses große Fest der Harmonie.