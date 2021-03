Neumünster : Aslan Gastrock warnt vor zu viel Bürokratie im Fußball

Der 1. Vorsitzende des KFV Holstein nimmt zur Schließung der Geschäftsstelle des Verbandes Stellung.

Neumünster | Die Geschäftsstelle des Kreisfußballverbandes (KFV) Holstein an der Kaiserstraße in Neumünster wird am 31. März geschlossen. KFV-Vorsitzender Aslan Gastrock stand dazu Rede und Antwort. Wie sehr wird die Geschäftsstelle fehlen? Sehr. Sie war Anlaufstelle, dort gab es Austausch, Emotionen und Geselligkeit. Allerdings darf man nicht vergessen, dass sie e...

