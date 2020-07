Waldsiedlung : Architekt Willem Hain stellt Pläne für den Kita-Anbau in Boostedt vor

Es soll Platz für zwei Gruppen und einen Bewegungsraum geben, Ende kommenden Jahres soll alles fertig sein.

12. Juli 2020, 13:14 Uhr

Wie der Anbau der Kindertagesstätte an der Waldsiedlung aussehen wird, hat der Architekt Willem Hain dem Boostedter Jugend-, Senioren-, Sport-und Sozialausschuss vorgestellt. Das Gremium nahm den Entwurf an und empfahl dem Finanzausschuss einstimmig die Bereitstellung von 1,23 Millionen Euro.

Wann der Anbau fertig ist, steht noch nicht fest. Die Ausschussvorsitzende Kathrin Sawade erklärte: „Wünschenswert wäre ein Bezug zum August 2021 oder spätestens Ende 2021.“ Nicht in den Kosten enthalten ist die im Entwurf dargestellte Photovoltaik-Anlage auf dem Dach.

Der Entwurf sieht einen Neubau neben dem bestehenden Gebäude an der Von-dem-Borne-Straße mit 430 Quadratmetern Nutzfläche vor. Darin wird es Platz für zwei Gruppen sowie einen Bewegungsraum geben. Maximal können 40 Kinder betreut werden, je nach Krippen- oder Elementargruppenstärke. „Das verschafft uns Flexibilität in der Nutzung, sodass wir auf die Bedarfe reagieren können“, sagte Kita-Leiter Hartmut David, der bei der Planung eingebunden war.

„Mit dem Neubau schwindet auch Spielfläche“, so Hain weiter. Bürgermeister Hartmut König erinnerte aber daran, dass der jetzige Zaun nicht das gesamte gemeindeeigene Gebiet abbilde. „Außerdem kann auch noch der Parkplatz zum Teil einbezogen werden“, so König. Ob die Krippengruppe „Raupen“, die seit 2015 im Seniorenheim „Bergheim“ unterkommt, dann in den Neubau zieht, ist unklar. „Aktuell hätten wir noch ausreichend Platz, aber die Zahlen entwickeln sich sehr dynamisch, sodass man keine zuverlässige Voraussage treffen kann“, erläuterte der Kita-Leiter.

In seinem Bericht gab er bekannt, dass laut aktueller Anmeldezahlen acht Plätze im Elementarbereich (Über-3-Jährige) zum Kita-Jahr 2021/22 fehlen. Hingegen bekommt bisher jedes angemeldete Krippenkind zum 1. August 2021 einen Platz, drei sind sogar noch frei bei den Unter-3-Jährigen. „Da haben wir kräftig nachgebaut. Noch ist es aber zu früh für nachhaltige Zahlen“, so David. Die evangelisch-lutherische Kita hat zurzeit 55 Plätze in der Krippe und 121 Plätze im Elementarbereich an drei Standorten.

„Der Kita-Ausbau an der Waldsiedlung ist nötig, um den seit Jahren steigenden Bedarf in Boostedt zu decken. Außerdem ist das Neubaugebiet an der Waldsiedlung geplant. Zudem wollen wir den Boostedter Eltern die Möglichkeit geben, ihre Kinder in Wohnortnähe betreuen lassen zu können“, erklärte Kathrin Sawade.

Der Neubau wird entsprechend der Kita-Reform vom Land gefördert, 22.000 Euro je neu geschaffener Platz werden in Aussicht gestellt. Kathrin Sawade mahnte jedoch: „Die Zahl ist mit Vorsicht zu genießen. Wir sollten vielmehr mit dem Geld planen, das wir haben, und uns nicht auf Förderungen verlassen.“