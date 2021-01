Arbeitsmarktzahlen in Neumünster : Arbeitslosigkeit sinkt im Dezember leicht

Die Arbeitslosenquote in Neumünster liegt bei 9,1 Prozent. Seit November gibt wieder mehr neue Anzeigen für Kurzarbeit.

von Rolf Ziehm

05. Januar 2021, 12:41 Uhr

„Die Arbeitsmarktlage ist auch im auslaufenden Jahr 2020 den Umständen entsprechend robust. Die Zahl der arbeitslosen Menschen in Mittelholstein ist im Dezember leicht gesunken. Die Unternehmen in der Region fragen aktuell zwar etwas mehr Personal nach. Das Angebot bleibt im Jahresvergleich aber niedriger. Die Entwicklung selbst verläuft saisonal üblich. Die Abweichungen im Vorjahresvergleich sind der aktuellen Pandemielage geschuldet“, kommentiert Michaela Bagger, Leiterin der Agentur für Arbeit Neumünster, die aktuellen Zahlen.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster, der die Stadt Neumünster und den Kreis Rendsburg-Eckernförde umfasst, sind im Dezember 10.301 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 36 weniger als im November (minus 0,3 Prozent) und 1733 mehr als ein Jahr zuvor (plus 20,2 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt wie im November 5,5 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 4,6 Prozent.

Betrachtet man die Situation nur in Neumünster, sehen die Zahlen schlechter aus. In der Stadt waren im Dezember 3910 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 30 weniger als im November (minus 0,8 Prozent) und 628 mehr als vor einem Jahr (plus 19,1 Prozent). ·Die Arbeitslosenquote in Neumünster liegt aktuell, wie im November, bei 9,1 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 7,6 Prozent.

Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit und der Jobcenter

wurden im Dezember 584 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet. Das sind 149 mehr als im November (plus 34,3 Prozent) und 43 mehr als vor einem Jahr (plus 7,9 Prozent).

Stellenangebot

Betrachtet man die Stellenzugänge seit Jahresbeginn, zeigt sich coronabedingt allerdings ein deutlich niedrigeres Niveau: Für das Jahr 2020 wurden mit insgesamt 6466 Stellen 1075 weniger als im Vorjahreszeitraum gemeldet (minus 14,3 Prozent). Die meisten Stellenangebote kamen im Dezember aus der Zeitarbeit, dem Handel und dem Gesundheits- und Sozialwesen. Im Vergleich zum Dezember des Vorjahres sank die Nachfrage

insbesondere im Gesundheits- und Sozialwesen, im Handel und im Gastgewerbe.

Kurzarbeit

Seit März bis Mitte Dezember haben in Mittelholstein 3961 Betriebe Kurzarbeit angemeldet. Die von den Betrieben in den Anzeigen benannte voraussichtliche Zahl der betroffenen Beschäftigten liegt bei 41.147. In der Stadt Neumünster betrifft dies 1037 Betriebe mit maximal 10.782 betroffenen Mitarbeitern, im Kreis Rendsburg-Eckernförde 2924 Betriebe mit maximal 30.365 betroffenen Mitarbeitern. „Die Zahl neuer Anzeigen über Kurzarbeit hatte nach dem Höchststand im März/April 2020 in den Folgemonaten deutlich abgenommen. Ab November steigt sie wieder: Die Situation für Betriebe hat sich im Zuge der seit dem 2. November geltenden stärkeren Einschränkungen und dem strikteren Lockdown ab 16. Dezember wieder verschärft,“ so Bagger. „Für die Abrechnung der Kurzarbeit haben Unternehmen drei Monate Zeit. Nunmehr liegen die Daten für die Inanspruchnahme für den Monat August 2020 auf Agenturebene vor. Die Zahlen sind hier rückläufig,“ erläutert Bagger weiter. In Mittelholstein sank die Anzahl der kurzarbeitenden Betriebe auf 759 (192 weniger als im Juli). Die Zahl der kurzarbeitenden Beschäftigten sank auf 4324 (1418 weniger als im Juli). Am stärksten betroffen sind die Wirtschaftszweige Handel, Gastgewerbe und verarbeitendes Gewerbe.