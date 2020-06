Arbeitslosenzahlen : Arbeitslosigkeit in Neumünster steigt erneut stark

Die Quote steigt auf 9,2 Prozent. 836 Betriebe mit 9075 Beschäftigten haben Kurzarbeit angemeldet.

von Rolf Ziehm

03. Juni 2020, 12:45 Uhr

Wenig überraschend zeigen sich die durch Corona bedingten Einschränkungen auch auf dem Arbeitsmarkt. In Neumünster stieg die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen im Mai auf 3980. Das sind 198 mehr als im April (plus 5,2 Prozent) und 557 mehr als vor einem Jahr (plus 16,3 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 9,2 Prozent. Im April lag sie bei 8,8 Prozent, vor einem Jahr bei 8,0 Prozent.

Arbeitslosmeldungen kamen insbesondere aus den Bereichen Handel, den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (Reinigung, Sicherheitsgewerbe, Reisebüros, Callcenter), dem Gastgewerbe und der Zeitarbeit. Michaela Bagger, Chefin der Agentur für Arbeit Neumünster, konnte den Mai-Zahlen dennoch etwas Beruhigendes abgewinnen. „Der Anstieg von März auf April war deutlich stärker als von April auf Mai“, sagte sie.

Allerdings fanden deutlich weniger Menschen wieder in Arbeit. „Durch die verordneten Einschränkungen fanden insbesondere die saisonalen Einstellungen nicht wie gewohnt statt. Außerdem konnte eine Vielzahl von Maßnahmen der Arbeitsmarktförderung nicht durchgeführt werden“, erläuterte Bagger.

Bildungsträger hätten zwar auf Online-Schulungen umgestellt. Viele Fortbildungen forderten jedoch Präsenz – und fielen deshalb flach. Kurzarbeit ist laut Michaela Bagger zurzeit das „Mittel der Wahl, um Arbeitslosigkeit zu verhindern“.

In Neumünster haben 836 Betriebe mit maximal 9075 betroffenen Mitarbeitern Kurzarbeit angemeldet. Wie viele das Instrument anwenden, zeige sich erst später, denn die Firmen hätten drei Monate Zeit, um die tatsächliche Kurzarbeit abzurechnen.

Die Arbeitsagentur bietet Firmen Beratung in Sachen Kurzarbeit an und hat dafür eine Arbeitsgeberhotline eingerichtet: 0800-4 5555-20. „Wir haben personell umgeschichtet und bieten kurze Bearbeitungszeiten an“, sagte Bagger.

Die Sorge, dass viele Betriebe wegen Corona in diesem Jahr von einer Ausbildung absehen, kann Bagger noch nicht bestätigen. „Es gibt stattdessen sogar eine stabile Situation, was die gemeldeten Ausbildungsstellen angeht“, sagte sie. Der Kontakt mit der Berufsberatung finde zwar sonst vor allem über die Schulen statt und sei deshalb kaum möglich gewesen.

Bagger verwies hier auf den direkten Draht zur Berufsberatung unter Tel. 943-777. Und sie machte Mut: „Die Aussichten für Bewerber sind nach wie vor gut.“