Neumünster : Arbeitsagentur bietet einfache Identifizierung bei Arbeitslosigkeit an

Bei dem Selfie-Ident-Verfahren können die Betroffenen eine Meldung ohne Behördengang erledigen.

von Gabriele Vaquette

12. Juli 2020, 17:38 Uhr

Für viele, die sich während der Corona-bedingten Ausnahmeregelungen nicht persönlich arbeitslos melden konnten, steht noch die Vorlage der Ausweispapiere aus. Sie können sich jetzt den Weg zur Arbeitsagentur sparen: Die ausstehende notwendige Identifikationsprüfung ist nun online möglich, teilt die Arbeitsagentur Neumünster mit.

Gesetzlich ist es eigentlich vorgeschrieben, dass man sich persönlich bei der zuständigen Agentur melden muss, um Arbeitslosengeld beziehen zu können. In der Zeit der Pandemie kann dies auch telefonisch oder online geschehen. Die Identitätsprüfung muss dann allerdings in jedem Fall nachgeholt werden. „In den vergangenen Wochen konnten wir viele Kundenanliegen sehr gut und zügig telefonisch klären“, so Thorben Sauck, stellvertretender Leiter der Agentur. „Die telefonische Beratung und auch unsere E-Service-Angebote sichern unsere Erreichbarkeit auch in den schwierigen Zeiten der Kontaktbeschränkungen. Außerdem sparen sich die Kunden die Anfahrt.“

An diese guten Erfahrungen knüpft die Bundesagentur für Arbeit nun mit der Online-Identifikationsprüfung an. Mit dem „Selfie-Ident-Verfahren“ erfolgt die notwendige Identifikation über Handy oder Tablet. Alle, die dieses Verfahren nutzen können, werden in diesen Tagen angeschrieben. „Das Schreiben enthält einen QR-Code, über den die Nutzer an unser Partnerunternehmen weitergeleitet werden. Der Schutz der personenbezogenen Daten hat für uns dabei höchste Priorität. In Kooperation mit unserem Partnerunternehmen Nect GmbH garantieren wir eine sichere Verarbeitung der persönlichen Daten,“ erläutert Sauck.

Der Versand erfolgt automatisch. Betroffene müssen also erst aktiv werden, wenn sie angeschrieben wurden. Über den QR-Code auf dem Kundenanschreiben beziehungsweise durch Aufruf der im Schreiben benannten Internetseite erhalten sie weitere Informationen zum Verfahren.

Für die Online-Identifizierung sind drei Dinge nötig: ein appfähiges Gerät mit Kamera (Smartphone, Tablet), eine stabile Internetverbindung und ein gültiges Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) mit holographischem Merkmal. Die Teilnahme ist freiwillig. Sollten sich Kunden dagegen entscheiden, erhalten sie zu einem späteren Zeitpunkt einen Brief mit der Aufforderung, sich persönlich in der Agentur zu identifizieren.