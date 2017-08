Firma hat gepfuscht : „Arbeiten auf der Wasbeker Straße sind nötig“

vergrößern 1 von 1 Foto: Lipovsek 1 von 1

Neumünster | Erst vor gut drei Jahren ist die Wasbeker Straße zwischen Innenstadt und Ring neu gemacht worden. Und demnächst will die Bahn die Brücke in dem Bereich während einer monatelangen Sperrung sanieren (der Courier berichtete). So mancher fragt sich deshalb, warum die Stadt gerade jetzt die Wasbeker Straße zwischen Fabrik- und Linienstraße neu asphaltieren lässt. Die Antwort gibt Ralf-Joseph Schnittker, Fachdienstleiter Tiefbau: „Es handelt sich um Gewährleistungsarbeiten. Das Unternehmen von damals muss Mängel beseitigen. Und um rechtlich auf der sicheren Seite zu stehen und nicht zu spät zu handeln, sind die Arbeiten jetzt nötig.“

Die Oberfläche sah zwar gut aus, doch die Stadt war nach Proben in Bohrprofilen mit den sogenannten physikalischen Werten nicht einverstanden. „Der Hohlraumgehalt war zu groß, die Druckfestigkeit dagegen zu niedrig und die Verdichtung zu gering“, erklärt Schnittker. Die Stadt verlange trotz günstiger Preise eine hohe Qualität.

Wann die Bahnbrücke saniert wird, ist weiter offen. Ursprünglich hatte die Bahn das Bauwerk in diesem Jahr in Angriff nehmen wollen, die Baustelle dann aber verschoben. Vorgesehen sind die Arbeiten für den Ersatzneubau nun von 2021 bis 2022 mit nachlaufenden Arbeiten bis 2023.

Verkehrsteilnehmer müssen sich dann auf eine etwa einjährige Vollsperrung für Fahrzeuge und Fußgänger einstellen. Fünf Millionen Euro hat die Bahn dafür eingeplant (der Courier berichtete). Noch einmal etwa drei Millionen mehr sollen die Arbeiten zum Ersatzneubau der Brücke über die Bahnhofstraße kosten. Der ist nun von 2022 bis 2024 vorgesehen. Wie an der Wasbeker Straße stehen die Erneuerung der Widerlager und Stahlüberbauten sowie zusammenhängende Leitungs- und Straßenbauarbeiten an.





