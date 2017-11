Arbeiten arnwärmenetz

von Jens Bluhm

erstellt am 15.Nov.2017 | 14:50 Uhr

Vortrag über den Islam





Schneemänner basteln





Vortrag über Vietnam-Reise





Der Islam ist angekommen in Europa. Was bedeutet ihre Religion für die europäischen Muslime? Wie verändert sich der Islam in der neuen Heimat? Dazu spricht Prof Dr. Lutz Berger von der Universität Kiel in seinem Vortrag, den er morgen, 17. November, um 18 Uhr im Bildungszentrum Vicelinviertel an der Kieler Straße 90 halten wird.Der gelbe Bus „Dock.24“ der städtischen Jugendarbeit macht heute und morgen, 16./17. November, von 14.30 bis 17 Uhr auf dem Spielplatz an der Riemenschneiderstraße Station.Unter dem Motto „Weihnachtswerkstatt“ sind Kinder eingeladen, lustige Schneemänner aus Pappe zu basteln, die als Kalender genutzt werden können. Außerdem hat der Bus sein Repertoire an Spielen wie Tischfußball, Hockey, Federball, Pedalos, Stelzen und vieles mehr im Gepäck.„Eindrücke aus Vietnam – drei Monate Leben, Arbeiten und Reisen in der Fremde“, so lautet das spannende Thema von Renate Richter. Auf Einladung der Naturfreunde berichtet sie am Sonnabend, 18. November, um 15.30 Uhr in den Räumen der Arbeiterwohlfahrt am Haart 15a von ihrer Reise. Der Eintritt ist frei.