Arbeiten am Fernwärmenetz

von Jens Bluhm

erstellt am 15.Nov.2017 | 14:29 Uhr

Die Stadtwerke führen heute, 16. November, dringende Wartungsarbeiten an einer Fernwärmeleitung in der Stettiner Straße aus. Aus diesem Grund muss die Fernwärmeversorgung in anliegenden Straßen von 9.30 bis 15 Uhr gekappt werden. Davon betroffen sind die Häuser Breslauer Straße 2 bis 8, 10 bis 12, die Danziger Straße 1 bis 48 sowie die Stettiner Straße 2 bis 12 und 26.

Sonderführung im Museum





Litt-Schule: Tag der offenen Tür





Vorbereitung für Großeltern





Das Museum Tuch + Technik bietet morgen, 17. November, für interessierte Besucher eine Sonderführung durch die neue Dauerausstellung „Das passt! - Kleiderwahl im Wandel“ an. Museumsdirektorin Astrid Frevert führt ab 17 Uhr im Rahmen der Aktion „Glückswinkel“ durch die Ausstellung, die sie aus ihrem persönlichen Blickwinkel erläutert. Kosten: 8 Euro. Eine Anmeldung ist bis heute unter Tel. 55 95 80 erforderlich. Am Sonntag, 19. November, startet um 12 Uhr eine weitere Sonderführung. Führungsgebühr: 2,50 Euro zuzüglich zum Museumseintritt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Am heutigen Donnerstag, 16. November, öffnet die Theodor-Litt-Schule am Tag der offenen Tür von 9 bis 15 Uhr ihre Klassenzimmer. Die Besucher bekommen neben der Teilnahme am Unterricht die Möglichkeit geboten, sich über die verschiedenen Bildungsgänge der Schule zu informieren.Wird ein neues Familienmitglied geboren, möchten auch die Großeltern bewusst daran teilnehmen, die junge Familie mit ihren Erfahrung unterstützen und gleichzeitig viel Freude mit ihrem Enkelkind erleben. Um auf die Ankunft des Nachwuchses vorbereitet zu sein, bietet die Diakonie am Sonnabend, 18. November, von 10 bis 14 Uhr den Kursus „Wir werden Oma und Opa“ im Volkshaus am Hürsland 2 an. Die Teilnahme kostet 20 Euro. Anmeldung unter Tel. 2 65 30 45 oder unter mgh@diakonie-altholstein.de.