Kultur mit Biss : Applaus für rasante Polit-Satire

Der Kabarettist Mathias Richling zog im Theater in der Stadthalle 220 Zuschauer in seinen Bann.

von Alexandra Bury

02. Mai 2018, 09:30 Uhr

Neumünster | Was muss dieser Mann für eine Energie haben! Bei seinem Auftritt am Montagabend im Theater in der Stadthalle ließ Mathias Richling sich selbst und den 220 Besuchern keine Verschnaufpause. In seinem neuen Programm „RICHLING und 2084“ zeigte der Kabarettist, Autor und TV-Prominente, wie rasant Polit-Satire sein kann.

Knapp eineinhalb Stunden am Stück feuerte der agile Mann mit der großen Wirkung seine verbalen Pfeile auf Personen des öffentlichen Lebens, bevorzugt auf die Großen der Politik. Die Spezialität des 65-Jährigen ist es, in die Rolle der Polit-Promis zu schlüpfen und sie zu karikieren.

Im Handumdrehen bekamen die Zuschauer so Angela Merkel und Emmanuel Macron, Wladimir Putin und Wolfgang Schäuble, Andrea Nahles, Ursula von der Leyen und Donald Trump zu sehen. So manch einer in den Sitzreihen mag einen Schrecken bekommen haben, als Mathias Richling als herrisch schimpfender Präsident Erdogan durchs Theater lief und lauthals herum pampte.

Auch ohne die riesigen Projektionen der bekannten Gesichter hätte man die meisten Politiker erkannt, denn was Richling machte, war so einfach wie genial: Er nahm die markanten Gesten, Eigenheiten und Haltungen der Personen auf und übertrieb sie. Was dabei heraus kam, war entweder absurdes Gewäsch oder eine verstörende Geisteshaltung.

Wie sehr der Kritiker damit den Nagel auf den Kopf traf, zeigten die Zuschauerreaktionen, die von lautem Gelächter bis zu hämischem Gekicher reichten.

Aber neben konkreten Menschen wurden auch Institutionen abgewatscht. „Der IS hat viel von der katholischen Kirche gelernt, was sie sich in den letzten Jahrhunderten mühselig an Foltermethoden abgewöhnen musste“, hieß es etwa.

„Er ist großartig! Man musste allerdings stets konzentriert dabei sein, um mitzukommen“, sagte Besucherin Heide Reimers aus Timmaspe, nachdem sie sich ein Buch vom Künstler signieren ließ. Der Beifall im Saal war riesig und die Zuschauer erklatschten und erjohlten sich zwei Zugaben.