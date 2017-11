Innenstadt Neumünster : Anwohner verärgert über Park-Chaos

vergrößern 1 von 1 Foto: Ziehm 1 von 1

von Rolf Ziehm

erstellt am 18.Nov.2017 | 10:55 Uhr

Neumünster | Das Park-Chaos an der Brüggemannstraße bleibt ein Dauerärgernis und ist den Anliegern ein Dorn im Auge. Das wurde jetzt erneut auf der Sitzung des Stadtteilbeirats Stadtmitte deutlich.

Die Straße werde zugeparkt von Mitarbeitern des Friedrich-Ebert-Krankenhauses, aber auch von den Schülern und Lehrern der Außenstelle der Elly-Heuss-Knapp-Schule, gab Stadtteilvorsteherin Antje Klein Anwohnerbeschwerden wieder.

Viele machten sich auch Sorgen wegen der anstehenden Wiedereröffnung der Diskothek „Bumer“ am Haart. Die Disko und Diskomusik selbst störten nicht. Befürchtungen haben die Anwohner wegen der in der Brüggemannstraße parkenden Diskobesucher, die dort in der Vergangenheit „vorglühten“, also Alkohol tranken, laut Musik hörten und auch in die Vorgärten pinkelten.

„Wir geben die Sorgen und Nöte an die Stadt weiter“, so Antje Klein. Aus dem Publikum gab es auch die Anregung, nach Kieler Vorbild zu handeln. Die Landeshauptstadt habe an neuralgischen Orten Sperrbezirke eingerichtet, in denen Anliegerparkplätze geschaffen wurden, aber auch bestimmte Handlungen wie Trinken in der Öffentlichkeit oder laute Musik verboten seien, hieß es.

Für Verwunderung im Publikum sorgte die Einrichtung eines Teils der Rembrandt- und der Brüggemannstraße als Fahrradstraße. Der Stadtteilbeirat war nicht beteiligt. „Das kam überhaupt nicht gut an“, so Antje Klein, die sich wundert, dass das Verkehrsschild inzwischen mit einem Plastiksack verhüllt ist.

Verkehrsplaner Michael Köwer lieferte auf Courier-Nachfrage die Erklärung. „Einige der ans TBZ gelieferten Schildermasten waren defekt.“ Die Stadt müsse die Nachlieferung abwarten, denn nur eine komplette Ausschilderung sei sinnvoll.