Rathaus : Antrittsbesuch mit Förderscheck

Neumünster | Als früherer Oberbürgermeister von Norderstedt und Partner in der Metropolregion Hamburg und der Städteachse Nordgate kennt Hans-Joachim Grote Neumünster ganz gut. Gestern war er jedoch auf Antrittsbesuch in seiner neuen Rolle als Innen- und Sportminister der Jamaika-Koalition. Und er hatte ein willkommenes Gastgeschenk dabei: Grote übergab Neumünsters Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras einen Förderbescheid des Landes in Höhe von 250 000 Euro.

Das Geld ist ein Zuschuss zur Modernisierung des mehr 45 Jahre alten Bades am Stadtwald und stammt aus den sogenannten Impuls-Mitteln. Das Kürzel steht für „Infrastruktur-Modernisierungs-Programm für unser Land Schleswig-Holstein“. Die dort bereit gestellten Mittel werden für die Sanierung von 57 Maßnahmen an Hallen- und Freibädern eingesetzt. 120 000 Euro landen noch in diesem Jahr auf dem Konto der Stadt, die das Geld an ihre 100-Prozent-Tochter Stadtwerke weiterreicht. Die restlichen 130 000 Euro fließen 2018.

Das Bad am Stadtwald wird bekanntlich gerade mit Millionenaufwand umgebaut und erhält eine neue Schwimmhalle mit „Cabrio“-Dach. Das Bad sei aber nicht nur ein Freizeitbad, sondern auch eine Stätte für den Schulsport, so Tauras: „Schwimmen ist eine Grundfähigkeit, die jeder haben sollte. Dafür müssen die Rahmenbedingungen da sein.“ Die Modernisierung helfe, die Betriebskosten und den Energiebedarf zu senken.

„Man spart also am Ende Geld“, sagte Grote und betonte die Bedeutung für das Schul- und Vereinsschwimmen, die Berufs- und freiwilligen Feuerwehren sowie für die Auszubildenden der dort angesiedelten landesweiten Berufsschule für Bäderbetriebe. Mit 250 000 Euro erhält Neumünster den Förderhöchstbetrag als „nicht rückzahlbare Zuwendung“, sagte Grote. Beim Antrittsbesuch ging es aber nicht nur um ministeriale Gaben, sondern um das „harte Alltagsgeschäft“, so Grote. Und das drehte sich in den weiteren Gesprächen im Rathaus um Neumünsters Entwicklungschancen und -pläne als Gewerbestandort oder um die Rolle der Stadt in der Regionalplanung des Landes. Tauras machte dabei deutlich, dass „die Neumünsteraner immer mehr der Auffassung waren, sich nach Hamburg orientieren zu wollen“. Das habe Einfluss auf viele andere Themen wie Wohnen oder den Verkehr. Auch über die Straßenausbaubeiträge wurde gesprochen. „Dieses Thema wurde ja gerade aus Neumünster in den Landtag getragen“, sagte Grote.

von Rolf Ziehm

erstellt am 29.Aug.2017 | 09:00 Uhr