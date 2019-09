Wehr Gadeland : Antonia Buckmann brennt für Feuer-Pois in Neumünster

Die 19-Jährige ist nicht nur bei der Wehr Gadeland aktiv, sie hat auch ein ganz besonderes Hobby.

von Christian Lipovsek

11. September 2019, 16:19 Uhr

Dass sie Feuer löschen kann, hat Antonia Buckmann als Mitglied der Jugendfeuerwehr Gadeland schon einige Male unter Beweis gestellt. Doch die 19-Jährige liebt es, in ihrer Freizeit auch Feuer zu entzünden – doch keine Sorge: Die Gadelanderin, die gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, entflammt lediglich ihre Pois. So heißen die aus der Artistik bekannten Spinning-Elemente, die auch in der Bewegungskunst Verwendung finden. Seit über fünf Jahren zählt „Poi spinning“ zu den Hobbys der Feuerwehrfrau, die im Frühling in die aktive Wehr Gadeland übergetreten ist.

Ihren ersten großen Auftritt hatte die 19-Jährige jetzt beim Grillfest der Wehr – und sie hinterließ mit der rund fünfminütigen Show im Abenddunkel gleich einen bleibenden Eindruck. „Ich habe das das erste Mal als Kind auf einem Mittelaltermarkt gesehen. Meine Eltern lieben Mittelaltermärkte, damit bin ich groß geworden“, erzählt Antonia Buckmann. Pois sind Bälle, die an einer Schnur gehalten und im Kreis geschwungen werden. Das traditionelle Spiel ist etwa tausend Jahre alt und gilt bei den Nachfahren der neuseeländischen Ureinwohner noch heute als Kulturtradition.

Mit 14 Jahren erhielt sie ihr erstes Set und fing an, sich selbst Kunststücke beizubringen. Ob „Butterfly“, „Hexenkessel“ oder „Windmühle“: Mittlerweile hat Antonia nicht nur mehrere Poi-Sets mit LED, Netz oder eben Feuer, sie beherrscht auch zahlreiche Tricks. „Besonders schwer ist der ‚Verfolger rückwärts‘. Da habe ich anderthalb Jahre für gebraucht. Den ‚Verfolger vorwärts‘ kann ich dagegen sehr gut“, erzählt sie. So gut, dass sie jetzt nicht nur ihren ersten Auftritt hatte, sondern auf einem Mittelaltermarkt auch schon den Nachwuchs schult. „Da habe ich einer Siebenjährigen das beigebracht. Das war super“, sagt sie stolz.

Mit den Feuer-Pois hantiert Antonia seit rund einem Jahr. Mehrmals in der Woche ist sie im Training mit den 500 bis 700 Gramm schweren Bällen, die durch die physikalischen Kräfte aber deutlich schwerer werden und Armmuskeln erfordern. „Über Youtube schaue ich mir vieles auch im Internet an“, sagt die Feuerwehrfrau.

Ihre Wehr will die junge Frau auf jeden Fall bei nächster Gelegenheit wieder engagieren. „Das war wirklich eine tolle Show. Das können wir vielleicht ja auch noch ausbauen“, erklärt Wehrsprecher Morgan Brandenburg. Und wer weiß: Vielleicht kommt Antonia ja eines Tages auch ganz groß raus...