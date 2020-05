Corona-Lockerungen : Ansturm auf die Friseure in Neumünster

Etliche Friseure sind gut ausgebucht in den kommenden Tagen. Desinfektionsmittel ist rar und teuer geworden.

von Gunda Meyer

04. Mai 2020, 17:39 Uhr

Ansatz färben, Pony auf Länge bringen oder auch die Frisuren retten, die durch Laienschnitt eher originell als schick ausgefallen sind: Die Friseure in der Stadt, die seit Montag wieder öffnen dürfen, haben alle Hände voll zu tun. Der Auflagen-Katalog, den diese erfüllen müssen, ist allerdings sehr lang.

Desinfektionsmittel ist knapp

„Wir hatten ein echtes Problem, an Desinfektionsmittel zu kommen, über Kontakte hat es dann schließlich geklappt, aber es ist wahnsinnig teuer geworden“, erklärt Gina Babiak, Inhaberin des Salons Kopfgold. Nach jedem Kunden-Besuch müssen Stühle und Geräte desinfiziert werden. „Wir haben ein wenig umgebaut, sodass wir sieben Kunden gleichzeitig mit den entsprechenden Abständen bedienen können“, so Babiak.

Nur jeder zweite Platz ist besetzt, Kunden und Mitarbeiter tragen alle eine Maske. „Wir halten auch Einmalmasken vor, denn wir wollen nicht die selbstgenähten Stoffmasken verfärben.“ Kundin Svenja Barenthien hatte einen der begehrten Termine am Montag bekommen. „Ich habe mir eine Corona-Frisur geschnitten und möchte nun retten lassen, was zu retten ist“, sagte sie. Dabei sei sie hin und hergerissen: „Auf der einen Seite möchte man sich mit seiner Frisur wieder wohlfühlen, andererseits aber auch niemanden gesundheitlich gefährden“, so die Kundin.

In den vergangenen Wochen mussten die Friseure erhebliche Einschnitte hinnehmen, „das wird ein wenig dauern, bis wir das wieder aufgefangen haben“, so Gina Babiak. Die Preise habe sie wegen der zusätzlichen Kosten durch die Corona-Vorschriften leicht erhöhen müssen.

Trockenschnitt in Corona-Zeiten nicht möglich

„Erhöhte Preise versuchen wir zu vermeiden, wir sind aber auch ein kleiner Betrieb mit nur einem Angestellten und haben Glück, dass unsere Vermieter eine sehr humane Miete nehmen“, erklärt Gabriele Stenzeleit vom Salon Haarwerk. Sie habe zudem eine Sofortunterstützung erhalten, die ihren finanziellen Schaden ein wenig mildern konnte. „Wir sind fast ausgebucht bis Ende kommender Woche. Bei uns kommen viele ältere Menschen seit Jahrzehnten. Einige Kunden können sich nicht so viel leisten, sie kommen immer zum Trockenschnitt. Den können wir während der Corona-Zeit aber nicht mehr anbieten“, erklärte Stenzeleit.

Auch alle kosmetischen Behandlungen oder Make-Up für die Hochzeit dürfen bei den Friseuren aktuell nicht vorgenommen werden.