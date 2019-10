Annemarie Stoltenberg stellt Bücher vor

von Susanne Otto

22. Oktober 2019, 12:20 Uhr

Der Buchvorstellungsabend mit Annemarie Stoltenberg bietet viel Inspiration für kurzweilige und niveauvolle Lesestunden. Das liegt nicht nur daran, dass die ausgewiesene Literaturexpertin nahezu alle Neuerscheinungen des Buchmarktes kennt, sondern auch und besonders an der überaus humorvollen und wortgewandten Vorstellung ihrer ganz persönlichen Favoriten.

Zu Gast ist Annemarie Stoltenberg in der Gemeindebücherei Bordesholm, Holstenstraße 28, am Mittwoch, 13. November, ab 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Karten sollten rechtzeitig gekauft werden. Es gibt sie ab Donnerstag, 24. Oktober, in der Gemeindebücherei Bordesholm, Tel. 0 43 22/46 12, oder per E-Mail an buecherei-bordesholm@t-online.de, sowie in der Ahlmannschen Buchhandlung Bordesholm.