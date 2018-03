Annäherung mit Nachgeschmack

von Christian Lipovsek

29. März 2018, 14:00 Uhr

Die Situation beim Tierschutzverein erinnert doch stark an die Lage beim Kinderschutzbund vor zwei Jahren. Dort waren es im Juni 2016 Polizisten, diesmal Security-Leute, die vor dem Saal standen. Wer keine Einladung vorweisen konnte und offensichtlich kein Mitglied war, wurde am Betreten des Saales gehindert. Wie beim Kinderschutzbund wurden alte Wegbegleiter am Mittwochabend auch vom Tierschutzverein vor die Tür gesetzt. Der neue Vorstand setzt damit eine Duftmarke. Die Annäherung an die Stadt weckt Zuversicht. Mitte April soll entschieden werden, ob die Betriebserlaubnis kommt. Das eigentliche Thema, der Tierschutz, spielte aber auch diesmal leider wieder eine untergeordnete Rolle.