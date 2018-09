Bürgerversammlung in Neumünster : Ankerzentrum: Hans-Joachim Grote stößt in Neumünster auf viel Skepsis

Der Innenminister will die Bürger für den Ausbau der Landesunterkunft gewinnen. Faustpfand der Stadt ist ein Grundstück.

von Matthias Hoenig, dpa

24. September 2018, 18:21 Uhr

Neumünster | Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) ist bei einer ersten Bürger-Informationsveranstaltung für einen Ausbau der Landesunterkunft für Flüchtlinge in Neumünster zu einem sogenannten Ankerzentrum überwiegend auf Skepsis und Widerspruch gestoßen. Grote stellte am Montagabend in der mit etwa 500 Menschen randvollen Stadthalle finanzielle Unterstützung für die Stadt in Aussicht, sollte der Stadtrat dem Verkauf eines für den Ausbau notwendigen Grundstücks ans Land zustimmen.

Er warb außerdem mit der Perspektive, dass die Stadt irgendwann nicht mehr notwendige Flüchtlingsgebäude nachnutzen dürfe – etwa als Studentenwohnheime oder für altersgerechtes Wohnen, ergänzte Abteilungsleiter Norbert Scharbach aus dem Innenministerium – und erntete Gelächter „Soll Neumünster eine Universitätsstadt werden?“, so ein Zwischenruf.

Grote warb einerseits mit verbindlichen Worten für den Ausbau der Flüchtlingsunterkunft auf 1500 Plätze, er machte aber auch unmissverständlich klar: Sollte die Stadt nicht verkaufen, werde die Landesunterkunft in jedem Fall auf dem bestehenden Gelände von 850 Plätzen auf 1000 Plätze ausgebaut und auf Dauer erhalten bleiben. „Die Frage ist also, ob 1500 eine unzumutbare Belastung ist.“ Die normale Regelbelegung dürfte bei 75 Prozent liegen. Sollte Neumünster das Grundstück nicht verkaufen, werde das Land ein neues Konzept erarbeiten, sagte der Minister.

Grote hatte eingeladen, um die Bürger zu informieren. Er will die Belegung der zweiten Landesunterkunft in Boostedt bei Neumünster deutlich herunterfahren und im Jahr 2024 die Einrichtung schließen. Dafür sollen die Kapazitäten in Neumünster etwa verdoppelt werden.

Die weiteren Überlegungen:

Die neuen Unterbringungsgebäude auf dem städtischen Gelände sollen so errichtet werden, dass eine Nachnutzung unter Herauslösung aus der Aufnahmeeinrichtung möglich wäre, sollte der Bedarf an Unterbringungskapazität langfristig sinken.

Großzügige Sport- und Freizeitmöglichkeiten sollen geschaffen werden.

Es sollen möglichst viele Anreize für die Untergebrachten geschaffen werden, die Einrichtung tagsüber nicht zu verlassen, z.B. Treffpunkte mit leistungsstarken WLan-Hotspots, Pavillons und ähnliches.

Die Linden an der Störstraße sollen auch im Falle des Erwerbs durch das Land erhalten bleiben.

Eine Erweiterung unter Einbeziehung der städtischen Fläche würde auch den Behördenstandort Neumünster sichern. Ohne die städtische Fläche müsste möglicherweise außerhalb Büroraum gefunden werden.

Oberbürgermeister Olaf Tauras (CDU) erinnerte wie Grote daran, dass in der Landesunterkunft in Neumünster um die Jahre 2015/2016 zeitweise bis zu 6500 Menschen unterkamen – und die Bürger in Neumünster dies mit viel Engagement unterstützt hätten.

Tauras machte deutlich, dass sich die Ratsfraktionen erst nach der Veranstaltung endgültig positionieren wollen. Sollte kein Verkauf zustande kommen, stelle sich die Frage, ob das Gelände direkt hinter der Landesunterkunft für den dringend notwendigen Wohnungsbau geeignet sei. Es gebe auch andere Grundstücke in der Stadt, auf denen Wohnungen gebaut werden könnten.

Vor Beginn der Veranstaltung sagte Tauras der Deutschen Presse-Agentur, er könne sich den Ausbau der Landesunterkunft vorstellen. „Ich halte dies für möglich, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.“ Tauras betonte, dass eine Voraussetzung angemessene Wohnverhältnisse für die Flüchtlinge sein müssten.

Wie ein roter Faden zog sich durch die überwiegend sachlichen Debattenbeiträge der Bürger die Sorge, dass Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive und sogar ausreisepflichtige Flüchtlinge auf Dauer in Neumünster bleiben könnten. Tenor: Der Staat versage hier.

Außerdem wurde die Sorge vor zunehmender Kriminalität geäußert. „Ich traue mich abends nicht mehr, allein durch die Stadt zu gehen“, sagte ein Frau unter Applaus. Beifall erhielt aber auch eine Bürgerin für den Einwand „Wir sind nicht bessere Menschen als Flüchtlinge.“

Grote warnte, bei einer dezentralen Verteilung auf die Kommunen wäre es praktisch unmöglich, die Ausreise von ausreisepflichtigen Flüchtlingen zu erreichen. Insofern seien zentrale Zentren sinnvoll und zudem eine Vorgabe des Bundes. „Es ist mein Wunsch, die Interessen des Landes und der Stadt Neumünster in Übereinstimmung zu bringen“, sagte Grote zu Beginn des Abends. „Mein Ziel ist, dass Sie offen mit dem Thema umgehen, sachliche Diskussionen führen mit Ihren Nachbarn – hier wird nichts ex cathedra verkündet, sondern es ist der Beginn eines Prozesses.“ Ein Bürger fragte am Ende der Veranstaltung: „Warum machen wir über den Ausbau nicht eine Volksabstimmung in Neumünster?“