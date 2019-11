Aktion in Neumünster : Angler reinigten die Ufer des Einfelder Sees

Jedes Jahr im Spätherbst steht die Reinigungsaktion bei den Anglern ADV Schierensee im Kalender.

Avatar_shz von shz.de

12. November 2019, 17:39 Uhr

Gut 25 Teilnehmer brachen jetzt zur „Rundum-Inspektion“ auf. Diesmal fanden die Angler fünf Plastiksäcke mit Unrat, vor allem an der Einfelder Schanze. Das Fundstück des Tages war eine alte rostige Seepforte, die am Mehrensschen Ufer wohl einmal einen Stegzugang versperrt haben könnte, wie Marcel Müller, Ingo Schonert und Werner Omland vermuteten. Fast ein Stück Geschichte, so die Drei. Auch ohne Müll hat der See laut Angler Probleme genug: zu wenig Wasser, zu viele Gänse, hoher Düngereintrag und mit 8,5 ein zu hoher PH-Wert.