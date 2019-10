Comedy in Neumünster : Angela Merkel als Stimmungsaufheller bei Lutz von Rosenberg Lipinsky

180 Zuschauer erleben bei„Wir werden alle sterben - Panik für Anfänger“ eine Mischung aus Gesellschaftskritik und abgedroschenen Witzen.

27. Oktober 2019, 17:13 Uhr

Wenn es nach Lutz von Rosenberg Lipinsky geht, hat man es als Deutscher schon nicht leicht. Wir sind laut Umfragen das beliebteste Volk der Welt - aber wir mögen uns selbst nicht. Unsere Politiker mögen ihre Wähler nicht. Und dann muss man sich in seinem Alltag auch noch mit trägen Teenagern und deren Lehrern herumschlagen. Aber eigentlich regt sich der Deutsche ja ganz gerne auf, und so holte Kabarettist Lutz von Rosenberg Lipinsky am Sonnabend im Theater in der Stadthalle zu einem Rundumschlag aus. „Wir werden alle sterben – Panik für Anfänger“ ist konzentrierte Meckerei, die aber selten neue Wege geht.

„Die Stimmung hier ist ja eher so ‘Ach komm, wir bleiben einfach liegen’.“ So beschrieb Lutz von Rosenberg Lipinsky die Reaktion der Deutschen auf positive Nachrichten. Das Negative – darin ergehe sich der Bundesbürger. Das bringe ihn in Wallungen. Momentan ginge eine regelrechte Dauererregung durch das Land. Und wer ist den Deutschen in seiner Gelassenheit ein gutes Vorbild? Angela Merkel! „Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich die Alte ‘mal als Stimmungsaufheller verkaufen muss“, gab der Hamburger zu.

Was als amüsante Kritik begann, rutschte aber schnell ins übliche Comedy-Getue ab. Da macht man sich über diese unmöglichen Teenager lustig, die ja nichts anderes tun als den lieben langen Tag am Smartphone zu hängen und träge vor sich hin zu vegetieren. „Mein Sohn hat sechs Wochen Sommerferien im Liegen verbracht“, mokierte sich der verzweifelte Vater. Dann wurde sich noch ein bisschen über Lehrer aufgeregt. Ach, und wussten Sie, wie schlimm eigentlich passionierte Kreuzfahrer sind?

Nach dieser abgedroschenen Episode wurde es dann plötzlich wieder interessant, als Lutz von Rosenberg Lipinsky die These aufstellte, dass Panik etwas sei, das immer von oben – sprich von der Politik – ausgelöst werde. Denn das Wort Panik ist vom altgriechischen Hirtengott Pan abgeleitet, der seine Herde gerne mit einem markerschütterndem Schrei aufschreckte. Beispiele hierfür seien die Ängste vor Flüchtlingen – vor allem im Osten – und die Angewohnheit von Politikern, sowohl Wähler als auch Nicht-Wähler zu beschimpfen. Die Wähler werden für ihre schlechte Wahlentscheidung gerügt und die Nicht-Wähler für ihre Politikverdrossenheit. Der einzige Weg gegen die Angst vor Flüchtlingen sei übrigens die Konfrontationstherapie. „Mehr Muslime nach Mecklenburg“, forderte daher der Kabarettist.

Das Programm ist eine seltsame Mischung aus stichhaltiger Politik- und Gesellschaftskritik und Witzen, die so abgedroschen sind, dass man darüber nur noch die Augen verdrehen möchte. Vielleicht ist genau diese Abgedroschenheit aber auch die Essenz des Ganzen. Denn auch wenn das Gemecker über Jugendliche und ihre Lehrer so alt ist wie die Menschheit, aufgeregt wird sich darüber trotzdem immer wieder.