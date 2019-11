Prozess um tödlichen Schuss am Ilsahl : Angeklagter im Neumünsteraner Mordprozess kann sich kaum erinnern

Der angeklagte Mitbewohner des Opfers gab sich jetzt vor Gericht sehr einsilbig.

von Dörte Moritzen

29. November 2019, 14:35 Uhr

Wollte der Zeuge nicht reden? Oder hat er mehr als sieben Jahre nach der Bluttat wirklich schon so viel vergessen? Als am Donnerstag im Prozess um den tödlichen Schuss am Ilsahl die Befragung des Mitbewohners (29) des erschossenen Polen Krzysztof N. (41) auf dem Programm stand, wurde das Gespräch zum Teil extrem einsilbig.

Seit Ende August müssen sich zwei polnischstämmige Männer wegen Mordes vor dem Kieler Landgericht verantworten: Laut Staatsanwaltschaft soll der Hauptangeklagte (41) in der Nacht des Köstenfreitags 2012 auf seinen Kontrahenten in einem Mehrfamilienhaus am Ilsahl geschossen haben. Sein Mitangeklagter (31), ein Bekannter des Opfers, soll ihm Zutritt zur Wohnung verschafft haben.

Vom Tattag berichtete der Zeuge, der vor der Bluttat mit dem Opfer und dessen Bruder in der Dachgeschosswohnung – dem späteren Tatort – zusammen gewohnt hatte, noch recht detailliert. Er erzählte unter anderem, wie er zuvor mit dem Bruder des Opfers einige Zeit auf der Holstenköste verbrachte. „Da haben wir Party gemacht“, hieß es. Gegen Mitternacht seien sie heimgekommen. „Krzysztof saß im Flur, als wir kamen. Ich dachte, er wäre betrunken, ging in die Küche und machte mir Sandwiches“, sagte der Zeuge. Erst am Morgen sei er vom Bruder des Opfers mit der Todesnachricht geweckt worden. „Wir wussten nicht, was wir machen sollen, sind rausgelaufen“, hieß es weiter.

Er habe dann einen Kumpel angerufen, der besser Deutsch spricht und die Polizei alarmierte. Als die Juristen jedoch ganz konkret nach Konflikten innerhalb des polnischstämmigen Freundeskreises fragten, wurde die Sache schwierig. „Da gab es mal Stress, wir hatten getrunken. Aber dann hat man sich wieder vertragen. Außerdem ist das lange her. Ich weiß das nicht mehr genau“, hieß es mehrfach, als die Prozessbeteiligten auf bestimmte Vorfälle kurz vor der Bluttat zu sprechen kommen wollten. So soll laut Akten der Hauptangeklagte daheim am Hansaring einmal ungebetenen Besuch von dem Zeugen und dem Opfer bekommen haben.

„Sie sollen da gemeinsam randaliert haben“, hielt ihm der Richter vor, konnte aber der Erinnerung des Neumünsteraners nicht so recht auf die Sprünge helfen.

Auch zu einer möglichen Warnung vor dem Hauptangeklagten, die er und seine beiden Mitbewohner einst erhalten habe sollen, fiel dem Zeugen vor Gericht nicht viel ein. Während bei der Polizei noch von einer Waffe die Rede gewesen war, die der 41-Jährige einst auf dem Dachboden versteckt haben soll, zuckte der Zeuge jetzt die Schultern. „Ich habe den Jungs zwar gesagt, dass sie nicht die Tür aufmachen sollen, wenn jemand klopft. Aber ich habe das nicht so ernst genommen“, hieß es.

Und wie war das Verhältnis zwischen dem Hauptangeklagten und dem Opfer? „Da war vielleicht mal was. Aber nichts so Gravierendes, dass man sich dafür umbringen würde“, meinte der Zeuge. Der Prozess wird fortgesetzt.