Marmeladen, Kekse und Socken : Andreas-Gemeinde in Neumünster bekommt einen Advents-Shop

Weil der traditionelle Basar nicht stattfinden kann, gibt es nun Leckeres und Deko im Markt.

29. November 2020, 14:19 Uhr

Seit vielen Jahren ist der Adventsbasar der Andreas-Gemeinde an der Wilhelminenstraße in Tungendorf ein Publikumsmagnet. In diesem Jahr wird er coronabedingt allerdings nicht stattfinden können. Die Gemeinde hat sich jedoch ein Alternativangebot ausgedacht – einen Advents-Shop im Haus an der Straße, Wilhelminenstraße 5.

Dort werden jetzt all die kreativen Dinge und Geschenke, die das gesamte Jahr über hergestellt wurden, zum Verkauf angeboten. Das Angebot reicht von leckeren Marmeladen und Keksen über selbstgestrickte Socken und gebastelte Deko bis hin zu vielen weihnachtlichen Artikeln für drinnen und draußen.

Der Verkaufserlös aus diesem kreativen Angebot ist wie immer für die sozial-missionarischen Projekte der Andreas-Gemeinde bestimmt.

Geöffnet ist der Advents-Shop vom heutigen Montag, 30. November, bis einschließlich Dienstag, 22. Dezember – und zwar immer zu den Öffnungszeiten des Gemeindebüros montags und dienstags von 10 bis 12 Uhr sowie donnerstags und freitags in der Zeit von 15 bis 18 Uhr.